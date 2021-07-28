Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 11 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



13:00

Daegu - Sangju Sangmu

Güney Kore Fedarasyon Kupası

Bilyoner TV



13:00

Gangwon - Suwon

Güney Kore Fedarasyon Kupası

Bilyoner TV



13:00

Jeonnam Dragons - Pohang

Güney Kore Fedarasyon Kupası

Bilyoner TV



13:00

Ulsan - Yangju Citizen

Güney Kore Fedarasyon Kupası

Bilyoner TV



13:00

Jeonbuk - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



19:30

Dinamo Kiev - Minaj

Ukrayna Premier Ligi

Dinamo TV Youtube



20:00

Bastia - Nancy

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV



20:00

Fatih Terim

Basın Toplantısı

GS TV



20:30

Galatasaray

Antrenman

GS TV



21:45

Leyton Orient - QPR

İngiltere Lig Kupası

Bein Sports 2, Bilyoner TV



22:00

Chelsea - Villarreal

UEFA Süper Kupa Final

ExxenTV 8 Buçuk



22:00

Brasil de Pelotas - Coritiba

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

