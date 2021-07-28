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11 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Ağustos 2021 Çarşamba bugünün maçları futbol gündemini takip eden sporseverler tarafından takip ediliyor. Bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler 11 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. İşte maç programı...

11 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglere kısa bir süre kala ve Avrupa ve hazırlık maçları ile heyecan sürmeye devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 11 Ağustos 2021 Çarşamba bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?


13:00
Daegu - Sangju Sangmu
Güney Kore Fedarasyon Kupası
Bilyoner TV

13:00
Gangwon - Suwon
Güney Kore Fedarasyon Kupası
Bilyoner TV

13:00
Jeonnam Dragons - Pohang
Güney Kore Fedarasyon Kupası
Bilyoner TV

13:00
Ulsan - Yangju Citizen
Güney Kore Fedarasyon Kupası
Bilyoner TV

13:00
Jeonbuk - Gwangju
Güney Kore K-League
Bilyoner TV

19:30
Dinamo Kiev - Minaj
Ukrayna Premier Ligi
Dinamo TV Youtube

20:00
Bastia - Nancy
Fransa Ligue 2
Bein Sports 3, Bilyoner TV

20:00
Fatih Terim
Basın Toplantısı
GS TV

20:30
Galatasaray
Antrenman
GS TV

21:45
Leyton Orient - QPR
İngiltere Lig Kupası
Bein Sports 2, Bilyoner TV

22:00
Chelsea - Villarreal
UEFA Süper Kupa Final
ExxenTV 8 Buçuk

22:00
Brasil de Pelotas - Coritiba
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
 

 

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