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  3. 11 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri| Yeni sezon öncesi son takviyeler!

11 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri| Yeni sezon öncesi son takviyeler!

Yeni sezona kısa bir süre kala artık takımlar son takviyelerini yaparak lige hazır girmek istiyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri...

11 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri| Yeni sezon öncesi son takviyeler! 1125