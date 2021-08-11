11 Ağustos 2021 Çarşamba günün spor manşetleri| Yeni sezon öncesi son takviyeler!

O ülkeden flaş aşı hamlesi! Koronavirüs aşısı olmayan memurlara ceza uygulanacak

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir işyerinde patlama: Yaralılar var!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız! İntikam almak istediği yılanı ağzına atıp çiğnedi! Bu hata onun sonu oldu