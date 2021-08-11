11 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel Kanal D'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Çok Güzel Hareketler 2'nin ardından Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel canlı olarak Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...
Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 11 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oluyor...
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Güneşin Kızları
13:00 Magazin D
14:00 Küçük Ağa
16:00 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21.00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel
23.00 Aşkın Tarifi