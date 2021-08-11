11 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel Kanal D'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam Çok Güzel Hareketler 2'nin ardından Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel canlı olarak Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

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Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 11 Ağustos 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Magazin D Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise Kanal D ve CNN TÜRK ortak yayınına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oluyor... 11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Güneşin Kızları 13:00 Magazin D 14:00 Küçük Ağa 16:00 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 21.00 Cumhurbaşkanı İle Gündem Özel 23.00 Aşkın Tarifi Kanal Dkanal d yayın akışı