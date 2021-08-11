11 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Deliha 2 Show TV'de

Show TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 11 Ağustos 2021 Çarşamba Show TV yayın akışını derledik. Bu Sabah ile güne başlayan Show TV'de saat 15.00'da Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programı ekrana geliyor. Akşam ise Deliha 2 izleyici karşısına çıkıyor...

11 AĞUSTOS SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

13:00 Bir Şansım Olsa

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Deliha 2

22.30 Görevimiz Tatil