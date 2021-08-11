11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Soluk TRT 2'de
TRT 2'de bugün ne var? Saat 07:00'da Pera Konserleri ekranda olurken 14:30 Geziyorum programı izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise saat 21:00'da yerli sinema Soluk TRT 2 ekranlarında yayınlanıyor. İşte 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...
TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 11 Ağustos 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına yer verdik. Saat 06:15'te Müzelerin Yıldızları ekrana gelirken hemen ardından Hayat ve Sanat yayınlanıyor. Akşam ise Soluk isimli yerli sinema TRT 2 seyircisi karşısına çıkıyor...
11 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58 İstiklal Marşı
05:00 Geziyorum
05:30 Sinema +
06:15 Müzelerin Yıldızları
06:30 Hayat Sanat
07:00 Pera Konserleri
07:40 Geri Dönüşen Sanat
08:00 Kelimeler ve Şeyler
09:00 Nakkaşın Fırçası
09:30 Yeryüzleri
09:50 Kısa Bir Ara
10:00 Anjelika Akbar İle Sesler
10:30Anadolu Arkeolojisi
11:00 Düşüncenin Seyir Defteri
12:00 Tarihin Ruhu
12:30 Hayat Sanat
13:00Bir Resim Bir Hikaye
13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
14:30 Geziyorum
15:00 İzler Suretler
15:20 Berceste
15:30 Sarayın Lezzetleri
16:00 Tarih Söyleşileri
17:15 Renkler
17:30 Muasır
18:00 Hayat Sanat
18:30 Koleksiyoner
19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
20:00 Evliya Çelebi
20:30 Belgesel: John Williams & Steven Spielberg Macera Devam Ediyor (The Adventure Continues)
21:00 Yerli Sinema: Soluk
22:45 Randevu
23:00 Edebiyat Söyleşileri