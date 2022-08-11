11 Ağustos 2022 Hakmar Express Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

11 Ağustos 2022 Hakmar Express marketi Aktüel ürünler kataloğunda çocuk oyuncakları ve tekstil kıyafetleri bulunuyor. Peki, Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 11 Ağustos 2022 Hakmar Aktüel ürünler kataloğu!
11 AĞUSTOS 2022 HAKMAR EXPRESS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Hakmar Express'in 11 Ağustos Perşembe aktüel ürünler kataloğu 2 sayfa olarak paylaşıldı. Bugün itibariyle satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçleri, tekstil ürünler, halı çeşitleri ve çocuk oyuncakları yer alıyor.
HAKMAR 11 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER
Krep Tavası: 119,00 Türk Lirası
Trio Baharatlık: 34.95 Türk Lirası
Frezya Kase: 34,95 Türk Lirası
Safir Kase: 7,50 Türk Lirası
Titiz Safir Kase: 17.50 Türk Lirası
Safir Kase 6' Ürün: 24.95 Türk Lirası
Take&Go Yoğurt Mama Kab: 17.50 Türk Lirası
Kaktüs Desen kili Tepsi 19,95 Türk Lirası
Bambul Mutfak Seti: 19.95 Türk Lirası
Sinek Kovucu Led Ampul 29,95 Türk Lirası
Tek Kişilik: 49.95 Türk Lirası
Alez Çift Kişilik 69.90 Türk Lirası
Kaydırmaz Paspas: 29.95 Türk Lirası
Kaydırmaz Paspas 39.95 Türk Lirası
Sandalye Minderi: 14.95 Türk Lirası
Ayak Paspası Pamuklu: 24,95 Türk Lirası
Banyo Havlusu Lüx: 69.90 Türk Lirası
Oyuncak Tabanca Sünger Atan Nişancı: 89,90 Türk Lirası
Oyuncak Boyutu 28 Cm 10 Adet Singer Dart: 39,95 Türk Lirası
Oyuncak Traktör Yükleyici: 24,95 Türk Lirası
Oyuncak Bebek Bavullu: 22.50 Türk Lirası
Hayvanlar Serisi 4'10: 49.95 Türk Lirası