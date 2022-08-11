11 Ağustos 2022 Hakmar Express Aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor?

11 Ağustos 2022 Hakmar Express marketi Aktüel ürünler kataloğunda çocuk oyuncakları ve tekstil kıyafetleri bulunuyor. Peki, Bu hafta Hakmar'da neler var? Katalogda hangi ürünler yer alıyor? İşte 11 Ağustos 2022 Hakmar Aktüel ürünler kataloğu!

11 AĞUSTOS 2022 HAKMAR EXPRESS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hakmar Express'in 11 Ağustos Perşembe aktüel ürünler kataloğu 2 sayfa olarak paylaşıldı. Bugün itibariyle satışa sunulacak aktüel ürünler kataloğunda mutfak araç gereçleri, tekstil ürünler, halı çeşitleri ve çocuk oyuncakları yer alıyor.

HAKMAR 11 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

Krep Tavası: 119,00 Türk Lirası

Trio Baharatlık: 34.95 Türk Lirası

Frezya Kase: 34,95 Türk Lirası

Safir Kase: 7,50 Türk Lirası

Titiz Safir Kase: 17.50 Türk Lirası

Safir Kase 6' Ürün: 24.95 Türk Lirası

Take&Go Yoğurt Mama Kab: 17.50 Türk Lirası

Kaktüs Desen kili Tepsi 19,95 Türk Lirası

Bambul Mutfak Seti: 19.95 Türk Lirası

Sinek Kovucu Led Ampul 29,95 Türk Lirası

Tek Kişilik: 49.95 Türk Lirası

Alez Çift Kişilik 69.90 Türk Lirası

Kaydırmaz Paspas: 29.95 Türk Lirası

Kaydırmaz Paspas 39.95 Türk Lirası

Sandalye Minderi: 14.95 Türk Lirası

Ayak Paspası Pamuklu: 24,95 Türk Lirası

Banyo Havlusu Lüx: 69.90 Türk Lirası

Oyuncak Tabanca Sünger Atan Nişancı: 89,90 Türk Lirası

Oyuncak Boyutu 28 Cm 10 Adet Singer Dart: 39,95 Türk Lirası

Oyuncak Traktör Yükleyici: 24,95 Türk Lirası

Oyuncak Bebek Bavullu: 22.50 Türk Lirası

Hayvanlar Serisi 4'10: 49.95 Türk Lirası