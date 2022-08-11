11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 11 Ağustos 2022 Perşembe günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

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11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ah Nerede

09:45 Yüksek Sosyete

12:45 Erkenci Kuş

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Duy Beni

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de 8 Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

14:30 Canım Annem

16:00 Doya Doya Moda

20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

10:00 Magazin D

12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

13:00 Yaprak Dökümü

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Haber

20:00 Yasak Krallık

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Kazanan Restoran

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

16:00 Kardeşlerim

18:40 ATV Ana Haber

20:00 Son Sığınak

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:30 Şef Kapımda

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 7 Numara

11:35 Bir Aş Hikayesi

12:05 Masumlar Apartmanı

15:20 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

20:00 Seni Kalbime Sakladım

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI

04:58İstiklal Marşı

05:00Musikişinas

05:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

06:00Türk Caz Standartları Enstitüsü

06:45Fotoğraflar

07:00Kısa Film Kuşağı

07:30Hayat Sanat

08:00Murat Boncuk'la Atölye

08:30Evliya Çelebi

09:00Sade Saz

09:15Randevu

09:30Tarihin Ruhu

10:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

11:00Koleksiyoner

11:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:00Hayat Sanat

12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ

13:00Edebiyat Söyleşileri

14:00Yerli Sinema: Bozkır

15:30Evliya Çelebi

16:00Bir Resim Bir Hikaye

16:30Musikişinas

17:00Felsefe Söyleşileri

18:00Hayat Sanat

18:30Arşivden Konserler

19:00Sinema +

19:45Geri Dönüşen Sanat

20:00Karar Perdesi

21:00Belgesel: Kökler

21:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

22:00Yabancı Sinema: Çok Yakın Çok Uzak (So Close, So Far)

00:00Yönetmen Sineması

00:30Karar Perdesi

01:30Yabancı Sinema: Çok Yakın Çok Uzak (So Close, So Far)

03:30Yönetmen Sineması

04:00Geri Dönüşen Sanat

04:15Sinema +

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