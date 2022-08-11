Sevilen diziler hafta içi her gün televizyonda yayınlanmaya devam ediyor. Bununla birlikte izleyici, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 11 Ağustos 2022 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
11 AĞUSTOS PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ah Nerede
09:45 Yüksek Sosyete
12:45 Erkenci Kuş
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Duy Beni
11 AĞUSTOS PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de 8 Sağlık
08:30 MasterChef Türkiye
14:30 Canım Annem
16:00 Doya Doya Moda
20:00 MasterChef Türkiye Yeni Bölüm
11 AĞUSTOS PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:00 Magazin D
12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
13:00 Yaprak Dökümü
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Haber
20:00 Yasak Krallık
11 AĞUSTOS PERŞEMBE FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
10:50 Sen Çal Kapımı
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Kazanan Restoran
11 AĞUSTOS PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
16:00 Kardeşlerim
18:40 ATV Ana Haber
20:00 Son Sığınak
11 AĞUSTOS PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:30 Şef Kapımda
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
11 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 7 Numara
11:35 Bir Aş Hikayesi
12:05 Masumlar Apartmanı
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Seni Kalbime Sakladım
11 AĞUSTOS PERŞEMBE TRT 2 YAYIN AKIŞI
04:58İstiklal Marşı
05:00Musikişinas
05:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
06:00Türk Caz Standartları Enstitüsü
06:45Fotoğraflar
07:00Kısa Film Kuşağı
07:30Hayat Sanat
08:00Murat Boncuk'la Atölye
08:30Evliya Çelebi
09:00Sade Saz
09:15Randevu
09:30Tarihin Ruhu
10:00Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
11:00Koleksiyoner
11:30Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:00Hayat Sanat
12:30Coğrafyadan Kültüre Bağ
13:00Edebiyat Söyleşileri
14:00Yerli Sinema: Bozkır
15:30Evliya Çelebi
16:00Bir Resim Bir Hikaye
16:30Musikişinas
17:00Felsefe Söyleşileri
18:00Hayat Sanat
18:30Arşivden Konserler
19:00Sinema +
19:45Geri Dönüşen Sanat
20:00Karar Perdesi
21:00Belgesel: Kökler
21:30Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası
22:00Yabancı Sinema: Çok Yakın Çok Uzak (So Close, So Far)
00:00Yönetmen Sineması
00:30Karar Perdesi
01:30Yabancı Sinema: Çok Yakın Çok Uzak (So Close, So Far)
03:30Yönetmen Sineması
04:00Geri Dönüşen Sanat
04:15Sinema +