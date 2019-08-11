11 Ağustos bugün hangi diziler var? |11 Ağustos Pazar yayın akışı
11 Ağustos Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan bölümler yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
11 Ağustos Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
11 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Ağustos Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
11 Ağustos Pazar ATV Yayın Akışı
06:00 KIRGIN ÇİÇEKLER
07:30 ATV'DE HAFTA SONU
10:00 LORAX
11:40 GARFIELD 2
13:40 TERS YÜZ
15:40 EN ZAYIF HALKA
16:40 ÇILGIN HIRSIZ 2
19:00 ATV HAFTA SONU ANA HABER
20:00 GÖKTAŞI
22:15 HULK
00:15 MÜFETTİŞ GADRET
01:50 HULK
03:50 CENNET'İN GÖZYAŞLARI
11 Ağustos Pazar KANAL D Yayın Akışı
06:45 KÜÇÜK AĞA
09:45 MAGAZİN D PAZAR
13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA
14: 00 AFİLİ AŞK
16:45 BECERİKSİZ KATİL
19:00 KANAL D HABER HAFTA SONU
20:00 ÇARKIFELEK
23:15 ÇETİN CEVİZ
01:45 ÇETİN CEVİZ
03:45 5N1K
04:30 ÇOCUKLAR DUYMASIN
11 Ağustos Pazar STAR TV Yayın Akışı
06:30 GENİŞ AİLE
07:30 EYVAH DÜŞÜYORUM
09:30 BENİM TATLI YALANIM
12:30 KAPANMADAN KAZAN
15:45 ERKENCİ KUŞ
18:45 STAR HABER
20:00 ZÜĞÜRT AĞA
22:15 ZÜĞÜRT AĞA
00:30 SUİKAST
03:00 SUİKAST
05:30 TÜRK MÜZİĞİ
11 Ağustos Pazar Cuma SHOW TV Yayın Akışı
06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA
08:15 HAYAT GÜZELDİR
10:00 PAZAR SÜRPRİZİ
13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU
14:00 GEL HEMŞERİM
15:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ
18:45 HAFTA SONU ANA HABER
20:00 ZÜMRÜT YEŞİL
22:15 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR
00:30 ZÜMRÜT YEŞİL
02:30 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR
04:45 PAZAR SÜRPRİZİ
11 Ağustos Pazar FOX TV Yayın Akışı
08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
11:15 HER YERDE SEN
14:00 BİR AİLE HİKAYESİ
16:00 THE TASTE TÜRKİYE
19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU
20:00 YAPARSIN AŞKIM
00:15 EFSANE AİLE
02:00 AŞK YENİDEN
03:45 İNADINA AŞK
05:30 BİR AİLE HİKAYESİ
11 Ağustos Pazar TV8 Yayın Akışı
07:00 OYBAT BAKALIM
08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
10:30 JET SOSYETE
12:45 RED BULL UÇUŞ GÜNÜ 2019
13:15 PARA BENDE
14:45 SEBAHAT VE MELAHAT
16:45 KOMEDİ TÜRKİYE
18:45 OYNAT BAKALIM
20:00 BAMSI BEYREK
22:15 BENİMLE OYNAMA
00:15 ARKADAŞIM HOŞGELDİN
01:30 8X8
02:45 BİLGİNİZ OLSUN
03:30 KOMEDİ TÜRKİYE
05:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR
11 Ağustos Pazar TRT1 Yayın Akışı
07:00 ÖMÜR DEDİĞİN
07:30 EGE'NİN HAMSİSİ
10:40 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
13:40 SEKSENLER
16:35 3'TE 3 BİR ZAMANLAR
19:00 TRT 1 ANA HABER
20:00 KURBANLIK
20:30 RASTGELE
23:40 DOĞU'NUN KAYIP SİLÜETLERİ
00:10 MUNA
02:10 DİRİLİŞ ERTUĞRUL
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