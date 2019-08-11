11 Ağustos bugün hangi diziler var? |11 Ağustos Pazar yayın akışı

11 Ağustos Pazar kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan yaz dizileri afilli aşk, her yerde sen, Kimse bilmez yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ağustos Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

11 AĞUSTOS BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Ağustos Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

11 Ağustos Pazar ATV Yayın Akışı

06:00 KIRGIN ÇİÇEKLER

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 LORAX

11:40 GARFIELD 2

13:40 TERS YÜZ

15:40 EN ZAYIF HALKA

16:40 ÇILGIN HIRSIZ 2

19:00 ATV HAFTA SONU ANA HABER

20:00 GÖKTAŞI

22:15 HULK

00:15 MÜFETTİŞ GADRET

01:50 HULK

03:50 CENNET'İN GÖZYAŞLARI

11 Ağustos Pazar KANAL D Yayın Akışı

06:45 KÜÇÜK AĞA

09:45 MAGAZİN D PAZAR

13:00 ARDA İLE OMUZ OMUZA

14: 00 AFİLİ AŞK

16:45 BECERİKSİZ KATİL

19:00 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 ÇARKIFELEK

23:15 ÇETİN CEVİZ

01:45 ÇETİN CEVİZ

03:45 5N1K

04:30 ÇOCUKLAR DUYMASIN

11 Ağustos Pazar STAR TV Yayın Akışı

06:30 GENİŞ AİLE

07:30 EYVAH DÜŞÜYORUM

09:30 BENİM TATLI YALANIM

12:30 KAPANMADAN KAZAN

15:45 ERKENCİ KUŞ

18:45 STAR HABER

20:00 ZÜĞÜRT AĞA

22:15 ZÜĞÜRT AĞA

00:30 SUİKAST

03:00 SUİKAST

05:30 TÜRK MÜZİĞİ

11 Ağustos Pazar Cuma SHOW TV Yayın Akışı

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 PAZAR SÜRPRİZİ

13:00 TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZET YOLCULUĞU

14:00 GEL HEMŞERİM

15:30 ÇOCUKTAN AL HABERİ

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 ZÜMRÜT YEŞİL

22:15 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR

00:30 ZÜMRÜT YEŞİL

02:30 USS INDIANAPOLIS: CESUR ADAMLAR

04:45 PAZAR SÜRPRİZİ

11 Ağustos Pazar FOX TV Yayın Akışı

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 HER YERDE SEN

14:00 BİR AİLE HİKAYESİ

16:00 THE TASTE TÜRKİYE

19:00 FOX ANA HABER HAFTA SONU

20:00 YAPARSIN AŞKIM

00:15 EFSANE AİLE

02:00 AŞK YENİDEN

03:45 İNADINA AŞK

05:30 BİR AİLE HİKAYESİ

11 Ağustos Pazar TV8 Yayın Akışı

07:00 OYBAT BAKALIM

08:30 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

10:30 JET SOSYETE

12:45 RED BULL UÇUŞ GÜNÜ 2019

13:15 PARA BENDE

14:45 SEBAHAT VE MELAHAT

16:45 KOMEDİ TÜRKİYE

18:45 OYNAT BAKALIM

20:00 BAMSI BEYREK

22:15 BENİMLE OYNAMA

00:15 ARKADAŞIM HOŞGELDİN

01:30 8X8

02:45 BİLGİNİZ OLSUN

03:30 KOMEDİ TÜRKİYE

05:00 ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR

11 Ağustos Pazar TRT1 Yayın Akışı

07:00 ÖMÜR DEDİĞİN

07:30 EGE'NİN HAMSİSİ

10:40 DİRİLİŞ ERTUĞRUL

13:40 SEKSENLER

16:35 3'TE 3 BİR ZAMANLAR

19:00 TRT 1 ANA HABER

20:00 KURBANLIK

20:30 RASTGELE

23:40 DOĞU'NUN KAYIP SİLÜETLERİ

00:10 MUNA

02:10 DİRİLİŞ ERTUĞRUL