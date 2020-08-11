Aralık ayının sonlarına doğru Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısa sürede dünyaya hızla yayılırken 11 Mart'ta ülkemizde de ilk vaka tespit edildi. Diğer ülkeler gibi kısa sürede hızlı bir şekilde tüm ülkeye yayılan koronavirüs salgını Mayıs ayında alınan tedbirler ve vatandaşların 'Evde kal' çağrılarına uymasıyla kontrol altına alındı. Salgının kontrol altına alınmasıyla ekonominin yeniden hareketlenmesi için 1 Haziran tarihinde başlayan normalleşme süreciyle birlikte ise bazı illerimizde vaka sayıları yeniden artarken vatandaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından günlük olarak açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun verilerini araştırıyor. Bu doğrultuda 11 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ? sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte detaylar...

11 AĞUSTOS CORONA VİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından koronavirüs salgının Türkiye'deki son durumuna ilişkin olarak paylaşılan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldığı anda haberimiz güncellenecektir.

10 AĞUSTOS TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 61 bin 446 test yapıldı, 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1103 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 223 bin 759 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 263 bin 816, vaka sayısı 240 bin 804, vefat sayısı 5 bin 844 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Bakan Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, yüzde 20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, yüzde 35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip"

DÜNYADA KORONAVİRÜS DURUMU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 20 milyon 258 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 738 bin 965 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 258 bin 243'e çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 189 bin 391 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 329 bin 887 aktif vaka bulunuyor.

ABD KORONA SON DURUMU

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 251 bin 446 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 166 bin 192 kişi hayatını kaybetti.

VAKA SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELER

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (3 milyon 57 bin 470), Hindistan (2 milyon 269 bin 52), Rusya (892 bin 654), Güney Afrika (563 bin 598), Meksika (485 bin 836), Peru (483 bin 133), Kolombiya (397 bin 623), Şili (375 bin 44), İspanya (370 bin 60), İran (328 bin 844), İngiltere (311 bin 641), Suudi Arabistan (289 bin 947), Pakistan (285 bin 191), Bangladeş (260 bin 507), Arjantin (253 bin 868), İtalya (250 bin 825), Türkiye (241 bin 997), Almanya (218 bin 500), Fransa (202 bin 775), Irak (153 bin 599), Filipinler (136 bin 638), Endonezya (127 bin 83), Kanada (120 bin 132), Katar (113 bin 262) ve Kazakistan (100 bin 164).”

VAKA SAYISI 100 BİNİN ÜZERİNDE OLAN ÜLKELERDE CAN KAYIPLARI

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"Brezilya (101 bin 857), Meksika (53 bin 3), İngiltere (46 bin 526), Hindistan (45 bin 361), İtalya (35 bin 209), Fransa (30 bin 340), İspanya (28 bin 576), Peru (21 bin 276), İran (18 bin 616), Rusya (15 bin 1), Kolombiya (13 bin 154), Güney Afrika (10 bin 621), Şili (10 bin 139), Belçika (9 bin 879), Almanya (9 bin 265), Kanada (8 bin 987), Hollanda (6 bin 157), Pakistan (6 bin 112), Ekvador (5 bin 932), Türkiye (5 bin 858), İsveç (5 bin 766), Endonezya (5 bin 765), Irak (5 bin 464) ve Mısır (5 bin 35).”

KORONAVİRÜS NEDİR?

Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

NASIL BULAŞIR?

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek risklidir.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.

Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

SALGINDAN EN ÇOK ETKİLENENLER

-60 yaş üstü olanlar

Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:

-Kalp hastalığı

-Hipertansiyon

-Diyabet

-Kronik Solunum yolu hastalığı

-Kanser gibi

-Sağlık Çalışanları

ÇOCUKLAR RİSK ALTINDA MI?

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

HAMİLELER RİSK ALTINDA MI?

Covid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır.

Bununla birlikte mevcut kanıtlar Covid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Covid-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında Covid-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.

Şu ana kadar Covid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

HASTALIKTAN NASIL KORUNULUR?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

-Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

-Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.

-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

-Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.

-Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

-Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.