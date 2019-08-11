11 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

(ÖZEL) Ali Palabıyık: Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi

(ÖZEL) Halil Umut Meler: VAR uygulamaları bu sezon daha standartlı ve adil olacak

GALATASARAY

22.00 Sarı kırmızılılar, İtalya ekibi Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek. Hazırlıklar ise pazartesi günü başlayacak. Sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavisi sürecek.

BEŞİKTAŞ

- Takım izinli

22.20 Yeni transfer Pedro Rebocho, İstanbul'a gelecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

16.00 Leicester City - Wolverhampton (Çağlar Söyüncü)

16.00 Lille - Nantes (Yusuf Yazıcı - Mehmet Zeki Çelik)

21.00 Roma - Real Madrid (Cengiz Ünder)

DHA