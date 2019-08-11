11 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi
(ÖZEL) Ali Palabıyık: Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi
(ÖZEL) Ali Palabıyık: Önemli olan hakemin görmediği pozisyonları VAR'ın hakeme iletmesi
(ÖZEL) Halil Umut Meler: VAR uygulamaları bu sezon daha standartlı ve adil olacak
GALATASARAY
22.00 Sarı kırmızılılar, İtalya ekibi Fiorentina ile özel müsabakada karşılaşacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler günü izinli geçirecek. Hazırlıklar ise pazartesi günü başlayacak. Sakatlıkları bulunan oyuncuların tedavisi sürecek.
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
22.20 Yeni transfer Pedro Rebocho, İstanbul'a gelecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL
16.00 Leicester City - Wolverhampton (Çağlar Söyüncü)
16.00 Lille - Nantes (Yusuf Yazıcı - Mehmet Zeki Çelik)
21.00 Roma - Real Madrid (Cengiz Ünder)
DHA
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