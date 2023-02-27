11 araç birbirine girdi: Ölüler ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre kaza Toluca şehri yakınlarında meydana geldi. İkisi yolcu otobüsü, bir tır, bir kamyon ve yedi otomobil olmak üzere 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kazada 3 kişi öldü, 20 kişi ise yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumu ağır olan 14 yaşındaki bir kız çocuğu ise helikopterle hastaneye nakledildi.

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YOL SAATLERCE SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle yol saatlerce süre, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

KAZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları kaza anında bölgede yoğun sis olduğunu ifade etti.

Bazı vatandaşlar ise, kazaya karışan tırın aşırı hız yaptığını iddia etti. Yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.