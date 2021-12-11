11 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'den o iller için kötü haber! Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahminin açıkladı. Bu kapsamda ülke genelinde birçok ilde açık ve bulutlu havanın etkili olması beklenirken bazı illerde ise yağış bekleniyor. Peki hava bugün nasıl olacak 11 Aralık 2021 Cumartesi? İşte il il hava durumu haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 11 ARALIK 2021 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 11 Aralık 2021 Cumartesi gününde hava durumu şöyle olacak:

"Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Afyonkarahisar, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer pus ve sis bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu’nun batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Edirne çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Batı Akdeniz'in çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORDU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık