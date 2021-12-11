TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

11 ARALIK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu

10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

12.50 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim

11 ARALIK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda'nın Mutfağı

14.00 Camdaki Kız

16.15 Arka Sokaklar

18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

11 ARALIK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar

12.00 Bir Demet Tiyatro

13.30 Yerli Dizi

15.30 Yerli Dizi

18.45 Star Haber

20.00 Dizi / Sinema

11 ARALIK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 El Kızı

16.00 Evlilik Hakkında Herşey

19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20.00 El Kızı

23.45 Evlilik Hakkında Herşey

11 ARALIK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Geziyorum

05:45 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:45 Aramızda Müzik Var

07:30 Hayat Sanat

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Karalama Defteri

09:15 Sessizce

09:30 Belgesel: Para

10:00 Yabancı Sinema: Büyük Gözler (Big Eyes)

11:45 Fotoğraflar

12:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

12:45 Sinema +

13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

14:00 Anjelika Akbar İle Sesler

14:30 Anadolu Arkeolojisi

15:00 Muhayyelat

15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:20 Türkiye Atlası

16:30 Bir Resim Bir Hikaye

17:00 Eşik

17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

19:55 Geleneksel Kıyafetler

20:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)

21:15 Geri Dönüşen Sanat

21:30 Destansı Kareler

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)

23:35 Film Arkası

00:05 Müzelerin Yıldızları

00:15 Düşüncenin Seyir Defteri

01:15 Film Önü

01:30 Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)

03:05 Film Arkası

03:35 Çocuklara Yadigâr

03:45 Düşüncenin Seyir Defteri

04:45 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11 ARALIK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa

09.45 Bir Yemek Olsan

10.30 MasterChef Türkiye

16.00 Kırmızı Oda

20.00 O Ses Türkiye

11 ARALIK CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Üç Kuruş

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

23.45 Aziz

11 ARALIK CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05.30 Muhteşem Kraliçe

08.25 Türk Sineması

09.55 Masumlar Apartmanı

12.50 Teşkilat

15.55 Alparslan Büyük Selçuklu

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı