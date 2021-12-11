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11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Televizyon izleyicileri hangi dizilerin hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 11 Aralık 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Aralık 2021 Cumartesi  günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar.

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Pazartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var.

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv’de Hafta Sonu
10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde
12.50 Destan
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim

 

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI

06.30 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Cumartesi
13.00 Arda'nın Mutfağı
14.00 Camdaki Kız
16.15 Arka Sokaklar
18.45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Yerli Dizi Sinema Tekrar
12.00 Bir Demet Tiyatro
13.30 Yerli Dizi
15.30 Yerli Dizi
18.45 Star Haber
20.00 Dizi / Sinema

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer İle Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 El Kızı
16.00 Evlilik Hakkında Herşey
19.00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20.00 El Kızı
23.45 Evlilik Hakkında Herşey

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:13 İstiklal Marşı

05:15 Geziyorum

05:45 Yılmaz Erdoğan İle Öğrence

06:45 Aramızda Müzik Var

07:30 Hayat Sanat

08:00 Evliya Çelebi

08:45 Karalama Defteri

09:15 Sessizce

09:30 Belgesel: Para

10:00 Yabancı Sinema: Büyük Gözler (Big Eyes)

11:45 Fotoğraflar

12:00 Türk Caz Standartları Enstitüsü

12:45 Sinema +

13:30 Sinem Çapraz İle Lezzet Atlası

14:00 Anjelika Akbar İle Sesler

14:30 Anadolu Arkeolojisi

15:00 Muhayyelat

15:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

16:20 Türkiye Atlası

16:30 Bir Resim Bir Hikaye

17:00 Eşik

17:30 Coğrafyadan Kültüre Bağ

18:00 Arşivden Konserler

18:30 Bir Kare Bir Anlam

18:45 Yeryüzleri

19:00 Kelimeler ve Şeyler

19:55 Geleneksel Kıyafetler

20:00 La Dolce Vita: İtalyan Sinemasından Müzikler (La Dolce Vita the Music of Italian Cinema)

21:15 Geri Dönüşen Sanat

21:30 Destansı Kareler

21:45 Film Önü

22:00 Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)

23:35 Film Arkası

00:05 Müzelerin Yıldızları

00:15 Düşüncenin Seyir Defteri

01:15 Film Önü

01:30 Yabancı Sinema: Bir Anlaşma (One Last Deal)

03:05 Film Arkası

03:35 Çocuklara Yadigâr

03:45 Düşüncenin Seyir Defteri

04:45 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

08.30 Çook Yaşa
09.45 Bir Yemek Olsan
10.30 MasterChef Türkiye
16.00 Kırmızı Oda
20.00 O Ses Türkiye

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin
08.30 Tarım Bizim Geleceğimiz
10.00 Cumartesi Sürprizi
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Üç Kuruş
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.45 Aziz

11 Aralık 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 ARALIK CUMARTESİ TRT1 YAYIN AKIŞI

05.28 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05.30 Muhteşem Kraliçe
08.25 Türk Sineması
09.55 Masumlar Apartmanı
12.50 Teşkilat
15.55 Alparslan Büyük Selçuklu
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı

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