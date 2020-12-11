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  3. 11 Aralık ATV Yayın Akışı | Hercai yeni bölümde ne olacak?

11 Aralık ATV Yayın Akışı | Hercai yeni bölümde ne olacak?

11 Aralık Cuma ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında Müge Anlı'nın sunduğu türlü olayların çözüldüğü "Tatlı Sert" programı yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Hercai" ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

11 Aralık ATV Yayın Akışı | Hercai yeni bölümde ne olacak?

11 Aralık Cuma ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, akşam ise sevilen tarihi dizi "Hercai" yeni bölümü ile 20.00'da izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma ATV yayın akışı...

11 Aralık ATV Yayın Akışı | Hercai yeni bölümde ne olacak?

ATV 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Hercai

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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