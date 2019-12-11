11 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

DEVLER LİGİ'NDE GALATASARAY'IN RAKİBİ PSG

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 2 puanla son sırada yer alan Galatasaray, 6'ncı ve son maçında 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e konuk olacak.

23.00 Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ne katılma yolundaki rakibi 3 puanlı Belçika ekibi Club Brugge ise 8 puanla sıralamada ikinci basamakta bulunan İspanya takımı Real Madrid'i ağırlayacak.

WOLVERHAMPTON - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

11.30 Siyah-beyazlılar, Wolverhampton maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

16.00 Beşiktaş, karşılaşma için İngiltere'ye hareket edecek.

22.30 Teknik direktör Abdullah Avcı ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

- Wolverhampton Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo ve bir oyuncusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BASEL - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU

10.30 Ev sahibi Basel, maçın hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

14.00 İsviçre ekibinde teknik direktör Marcel Koller ve bir futbolcusu basın toplantısı yapacak.

17.30 Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile futbolcu Hüseyin Türkmen basın toplantısında konuşacak.

18.00 Bordo-mavililer, karşılaşma öncesi son idmanını gerçekleştirecek.

M'GLADBACH - BAŞAKŞEHİR MAÇINA DOĞRU

17.30 Borussia Mönchengladbach Teknik Direktörü Marco Rose ve bir oyuncu basın toplantısı gerçekleştirilecek.

19.15 Alman ekibi, maç öncesi son çalışmasını yapacak.

19.45 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile bir futbolcu basın toplantısı gerçekleştirecek.

20.15 Temsilcimiz, mücadele öncesi son provasına çıkacak.

FENERBAHÇE

11.30 Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

13.00 Takımın yeni otobüsünün tanıtımı yapılacak.

BASKETBOL

- ULEB EuroCup

21.00 Buducnost VOLI - Galatasaray Doğa Sigorta

- FIBA Şampiyonlar Ligi

20.00 BC Peristeri - Gaziantep Basketbol

20.30 Türk Telekom - Hapoel Unet Holon

FIBA Europe Cup

15.30 Enisey - Bahçeşehir Koleji

22.00 ZZ Leiden - Pınar Karşıyaka

- FIBA Euroleague

18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - UMMC Ekaterinburg

19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - LDLC ASVEL Feminin

VOLEYBOL

- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

20.00 Jastrzebski Wegiel - Halkbank

- Erkekler CEV Kupası

18.00 Dinamo Bükreş - Arkas Spor

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Dukla Liberec

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 6'NCI HAFTA

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Manchester City (İngiltere)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Atalanta (İtalya)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Juventus (İtalya) (Merih Demiral)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

UEFA GENÇLİK LİGİ

16.00 Club Brugge U19 - Real Madrid U19

17.00 PSG U19 - Galatasaray U19

Kaynak: DHA