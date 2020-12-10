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11 Aralık Cuma su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİ

11 Aralık Cuma tarihinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanacak su kesintileri, bu illerin sular idaresi olan ASKİ, İSKİ ve İZSU'da, güncel olarak yayımlanıyor. Vatandaşların önlem alması amacıyla planlı su kesintisi bilgilerini duyuran web sitelerinden derlediğimiz bilgileri biz de haberimizde paylaştık.

11 Aralık Cuma su kesintisi | Ankara, İzmir, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İZSU - İSKİ

11 ARALIK CUMA İSKİ SU KESİNTİSİ

İstanbul'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İSKİ'nin resmi web sitesinde, 11 Aralık Cuma günü İştanbul'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İSKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

11 ARALIK CUMA ASKİ SU KESİNTİSİ

Ankara'da yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan ASKİ'nin resmi web sitesinde, 11 Aralık Cuma günü Ankara'da yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda ASKİ'nin sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

11 ARALIK CUMA İZSU SU KESİNTİSİ

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 11 Aralık Cuma günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU'nun sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.

Berna Akkaya
Editör


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