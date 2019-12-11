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11 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 11 Aralık puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 11 Aralık Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

11 Aralık Gelinim Mutfakta gün birincisi |Gelinim Mutfakta 11 Aralık puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Hülya ve gelini Aydan mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 11 Aralık canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Karalahana Çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Karalahana ÇorbasıKaralahana Çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Karalahana Çorbası

 KAYNANALARIN PUANLARI

Hülya Kaynana:

Aydan Gelin:  puan (kendi gelini)

Yağmur gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                          

Buse Gelin: puan

Çiğdem Kaynana:

Elif Gelin:  puan (kendi gelini)

Yağmur Gelin:  puan

Aydan gelin: puan

Buse Gelin:  puan

Ayten kaynana:

Yağmur Gelin:  Puan (kendi gelini)

Buse gelin:  puan

Elif Gelin:  puan                                                                     

Aydan Gelin:  puan

Şükriye Kaynana:

Buse gelin: (kendi gelini)

Aydan gelin: puan

Elif gelin:  puan 

Yağmur gelin: puan

Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini "..." oldu Günün en düşük puanını ise  "..." aldı

***Çeyrek altını alan gelin ise "..." oldu***

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