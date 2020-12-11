11 Aralık Show TV Yayın Akışı | Ramo yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Güne hafta Ebru Akel'in sunumuyla "Kendine İyi Bak" adlı program ile başlarken, günün ikinci yarısında gizemleri çözen, ayrıları kavuşturan "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" programı izleyici karşısında olacak. Akşam ise sevilen yepyeni bölümüyle "Ramo" ekranlarda yerini alacak Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma Show TV yayın akışı...

Show TV 11 Aralık 2020 Cuma yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Ramo

RAMO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ramo, oldukça zor bir durumun içine düşmüştür. Mahir’e silah doğrultan Ramo, Mazhar ve Yıldırım tarafından izlediğini de biliyordur ve buradan kurtulma şansı neredeyse hiç yoktur. Vasili’nin İstanbul’a gelmesi, Cihangir’in işlerinin daha da büyüyeceği anlamına geliyordur. Cihangir ise kontrolü tamamen ele geçirdiğini düşünürken Mazhar’ın masaya Cihangir’in istemediği adamları oturtması sinirlerin gerilmesine neden olur.

Diğer yandan Ramo’yla ilişkisini düzelten Sibel, savaşın her geçen gün biraz daha büyüdüğünün farkındadır. Sibel’in tek isteği, bu savaşta Ramo’nun yanında yer almak ve ona yardım edebilmektir. Ramo ise sevdiklerini bu savaştan uzak tutmaya çalışıyordur ama her savaşta olduğu gibi bu savaşta da büyük kayıplar olacaktır.

Ramo 24. bölümüyle 11Aralık Cuma akşamı Show TV ekranlarında izleyici karşısında olacak. Yani bölümde neler yaşanacak detaylı bilgi için aşağıdaki linkten dizinin fragmanın ulaşabilirsiniz..