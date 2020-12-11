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11 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

TV8 11 Aralık Cuma yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Ekranların sevilen moda programı "Doya Doya Moda" yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Kırmızı Oda" seyirci karşısında olacak. İşte Tv8 yayın akışı...

11 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı " Doya Doya Moda" haftanın finaliyle yer alırken, akşam ise gerçek yaşam öyküsünden uyarlama olan fenomen dizi "Kırmızı Oda" izleyici karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...

11 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

TV8 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.30 Masterchef Türkiye
14.15 Doya Doya Moda
20.00 Kırmızı Oda

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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