11 Aralık TV8 Yayın Akışı| Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?

11 Aralık Cuma TV8 yayın akışı nedir? Bugün TV8 ekranlarında hangi diziler var? TV8 ekranlarında gündüz kuşağında büyük beden kadınların yarıştığı moda programı " Doya Doya Moda" haftanın finaliyle yer alırken, akşam ise gerçek yaşam öyküsünden uyarlama olan fenomen dizi "Kırmızı Oda" izleyici karşısında yerini alacak. Peki TV8'de bugün başka hangi program ve diziler var? İşte 11 Aralık Cuma TV8 yayın akışı...

TV8 11 Aralık 2020 Cuma Yayın Akışı

06.00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.30 Masterchef Türkiye

14.15 Doya Doya Moda

20.00 Kırmızı Oda