11 askerimize mezar olan helikopter kazasının görgü tanığından yürek burkan detaylar!

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki kırsal alanda kırıma uğrayan helikopter, 11 askerimize mezar olurken kırsaldaki Çekmece köyü sakinleri, kazayı gördükleri an yardıma koşarak yaralı askerlerimize nefes oldu. O anları saniye saniye AA muhabirine aktaraan köylülerden Davut Bilkeç'in ifadeleri, yürekleri sızlattı.

KÖYLÜLERİN ÇOCUKLARI FARK ETTİ

Helikopterin düştüğü haberini duyar duymaz yarım için köylülerle birlikte bölgeye gittiklerini belirten Bilkeç, olay esnasında motor sesi duyduklarını ancak bu sese anlam veremediklerini, ardından o sırada kırsalda oynayan çocukların yanlarına gelerek helikopterin düştüğünü söylediklerini ifade etti.

"AĞZI KARLA DOLMUŞTU, TEMİZLEYEREK NEFES ALLMASINI SAĞLADIM"

Olay yerine gittiğinde bazı askerlerin nefes almadığını ve şehitlerin olduğunu söyleyen Bilkeç, "Çok üzgünüm. 4 yaralı vardı. Birinin yanına gittim Helikopterin altındaydı. Ağzı karla dolmuştu. Karı temizleyerek nefes almasını sağladım. İyi olup olmadığını sordum. Ellerimle karı kazarak çıkmasını sağladım. Kendine geldi 'İyiyim' dedi. Sonra kırık olabileceğini söyleyerek kıpırdamamasını istedim." dedi.

2 YARALI ASKERİ KÖYLÜLER KURTARDI

Ardından diğer yaralı askerimizin yanına gittiğini belirten Bilkeç, soğuk hava nedeniyle ceketini çıkararak kolu sıkışmış olan askerin üzerine örttüğünü, ardından askeri sıkıştığı yerden diğer köylülerin yardımıyla çıkardığını söyledi. Bunun ardından sağlık ekiplerinin geldiğini ifade eden Bilkeç, iki yaralıyı diğer köylülerin çabalarıyla kendilerinin kurtardıklarını kaydetti.

11 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bingöl'den Tatvan'a gitmek için dün saat 13.55 sıralarında kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi helikopterle, saat 14.25'te irtibatın kesilmesi üzerine İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopterle bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları ardından helikopterin kırıma uğradığı ve içinde bulunan 13 askerden 9'unun şehit olduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan 4 askerden 2'si de tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.