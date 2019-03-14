11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)
Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan...
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.