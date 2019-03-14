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  3. 11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)

11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan...

11 aylık Nisan bebeğin cansız bedeni, atık su çukurunda bulundu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'nın Emirgazi ilçesinde, cansız bedeni evlerinin arkasındaki atık su çukurunda bulunan 11 aylık Nisan Düriye Bayrakçı, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü mahalle mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

DHA

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