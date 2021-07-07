11 bin hastada denendi! Ağır Kovid vakaları için DSÖ'de güzel haber: Hayat kurtaran ilaç keşfedildi!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede bir yılı aşkın süre geride kalırken her geçen gün yeni buluşlarla salgında yayılımın önüne geçilmeye çalışılıyor. Aşı, nazal spreyler, ilaçlar gibi birçok yöntem hastalığa karşı çare umularak kullanılırken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkililerince güncellenen Kovid-19 hasta bakım kılavuzlarında yer alan bilgiler tüm dünyaya umut verdi.

'KRİTİK HASTALARDA HAYAT KURTARIYOR'

Ağır hastalarda interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların hayat kurtardığı belirtilirken Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlanan ve 11 bin hastadan elde edilen veriler ile yapılan çalışmada, ilaçların hastanın zarar görmesini de engellediği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), interlökin-6 reseptör blokerleri grubundaki ilaçların 'kortikosteroid' ile birlikte kullanıldığında ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında hayat kurtardığını açıklamasının ardından elde edilen bulguların, ilaçlar üzerinde yaptıkları en geniş analizin sonucu olduğunu belirten yetkililer, 27 klinik araştırmaya katılan 11 bin hastadan elde edilen verilerin dikkate alındığını ifade etti.

NTV'nin Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde yayımlanan çalışmaya dayandırdığı haberde, araştırmaların DSÖ tarafından King's College London, Bristol Üniversitesi, University College London ve Guy's ve St Thomas' NHS Foundation Trust ile birlikte koordine edildiği belirtildi.

Dünyanın kabusu oldu! Koronavirüsün hangi varyantı kaç ülkede görüldü?

HASTALAR ARTIK İLAÇLARDAN ZARAR GÖRMEYECEK

DSÖ açıklamasında, Eylül 2020'de kortikosteroidler önerilmesinin ardından Kovid-19'a karşı etkili olduğu tespit edilen ilk ilaçlar olduğu vurgulandı.

Koronavirüsü ağır geçiren vakalarda genellikle bağışıklık sistemi Kovid-19'a aşırı tepki gösterdiği ve hastaların bu durumdan zarar gördüğü, ancak interlökin-6 bloke edici ilaçlar olan 'tocilizumab ve sarilumab' ilaçları, bu aşırı tepkiyi bastırmak için hareket ederek hastanın zarar görmesini engellediği belirtildi.

Norveç'te dikkat çeken olay! 2 doz aşı olan 450 kişi koronavirüse yakalandı

EN DÜŞÜK GELİRLİ ÜLKELERDEKİ İNSANLARA ULAŞACAK

DSÖ Sağlık Acil Durumları klinik yönetimi başkanı Janet Diaz, "Küresel aşı eşitsizliğinin kapsamı göz önüne alındığında, en düşük gelirli ülkelerdeki insanlar ciddi ve kritik Kovid-19 riski altında olanlar olacak" derken, "Bu ilaçların ulaşması gereken insanlar bu kişiler" şeklinde konuştu.

ÖLÜMLERİ YÜZDE 13 ORANINDA AZALTACAK

University College London'daki MRC Clinical Trials Unit'te baş araştırma görevlisi olan Claire Vale, "Kovid-19 ile hastaneye kaldırılan hastalar için daha iyi sonuçlara yol açacak olan bu sonuçlar, büyük bir küresel çabayı yansıtıyor" dedi.

Ülkeyi karıştıran skandal! 800'den fazla kişiye sahte koronavirüs aşısı yapıldı

DSÖ, kritik vakalarda ilaçların ölüm oranını yüzde 13 oranında azalttığını belirterek, bunun her bin hasta için 15 daha az ölüm ve her bin kritik hasta için 28 daha az ölüm olacağı anlamına geleceğini ifade etti.