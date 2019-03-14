BALIKESİR (AA) - AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, tarıma 340 milyon lira yatırım yaparak 11 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın adayı Yılmaz, yazılı açıklamasında, Balıkesir'in Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olduğunu belirtti.

Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeye hazır olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Ekip biçmek ve üretmek istiyorum diyen her vatandaşıma belediye başkanı olarak her türlü desteği vereceğim, işlerini kolaylaştıracağım. Tarıma da 340 milyon lira yatırım yaparak 11 bin kişiye istihdam sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"Damlama sulama sistemini yaygınlaştıracağız. Alım garantili tıbbı ve aromatik bitkisel ürünleri hep birlikte üretip çiftçimize para kazandıracağız. Altıeylül ve Bigadiç'e organize büyükbaş hayvancılık bölgeleri, İvrindi, Karesi ve Kepsut'a organize küçükbaş hayvancılık bölgeleri kuracağız. Meralarda yem ekilecek, et fiyatlarının düşürülmesini sağlayacağız. Sındırgı, Altıeylül, Gönen ve Susurluk jeotermal sera bölgelerinde çiftçimiz katma değer üretecek. E-marketler çiftçinin ürününü Türkiye'ye pazarlayacak, e-kırsal tarım yatırımcılarının işini kolaylaştıracak."

Kaynak: AA