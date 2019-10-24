11. Bölge Eğitim Toplantısı Adana’da yapılacak

Eğitim-Bir-Sen 11. Bölge Eğitim Toplantısı Mersin, Hatay ve Osmaniye teşkilatlarının katılımıyla 27 Ekim Pazar günü yapılacak. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesinin ev sahipliğinde düzenlenecek programa Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da katılacak.

11. Bölge Eğitim Toplantısıyla ilgili bilgiler veren Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, toplantıya Eğitim-Bir-Sen şube başkanları, yönetim kurulları, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcilik yönetimleri ve kadın komisyonlarının katılacağını söyledi.

Toplantıda sendikal çalışmaların, önümüzdeki süreçte yapılması tasarlanan faaliyetlerin, toplu sözleşme sürecinin, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündeminin konuşularak bu konular hakkında istişarelerin yapılacağını ve teşkilatlara yönelik eğitim programlarının gerçekleştirileceğini de vurgulayan Başkan Mehmet Sezer, böylece daha bilinçli ve aktif bir şekilde sendikal mücadele göstereceklerini ifade etti.

Mehmet Sezer, toplantıların tüm yurtta gerçekleştirildiğini kendilerinin de 11. Bölge Eğitim Toplantısı'na çok iyi hazırlandıklarını ve Türkiye'nin 1 numaralı kenti Adana'yı ismine yakışır bir şekilde temsil edeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA