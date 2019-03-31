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  3. 11. Cumhurbaşkanı Gül oyunu kullandı

11. Cumhurbaşkanı Gül oyunu kullandı

Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, görevlilere kolaylıklar diledi.

11. Cumhurbaşkanı Gül oyunu kullandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da kullandı.

Çubuklu Mahallesi'ndeki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte gelen Abdullah Gül, görevlilere kolaylıklar diledi. Gül çifti, oylarını "1145" numaralı sandıkta kullandı. Abdullah Gül, okuldan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir Türk vatandaşı olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik ve oyumuzu kullandık. Memleketimiz, ülkemiz için hayırlı olsun" diye konuştu.

Abdullah Gül, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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