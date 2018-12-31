11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım’ı tebrik etti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

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