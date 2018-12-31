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11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım’ı tebrik etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Yıldırım’ı tebrik etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için tebrik etti ve başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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