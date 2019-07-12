11. Cumhurbaşkanı Gül, yeni parti ve S-400 sorularını yanıtsız bıraktı (2)

'ÜNİVERSİTENİN EMİN ADIMLARLA YÜKSELDİĞİNİ GÖRMEK BİZLERİ MUTLU EDİYOR'

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Şehmus Günaydın, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "İsmimi taşıyan bir üniversitenin açılışında nasıl bulunduysak mezuniyetinde bulunmakta benim için bir heyecan oluyor. Bu üniversiteyi kurarken vizyonumuz, amacımız iyi bir üniversite kurmaktı. İyi bir üniversiteyi bilenlerle bir araya gelindi. Her şeyin başının eğitim olduğuna inandığım için bunu çok destekledim. Tabi ki kendi adımı taşıyan bir üniversite olunca kendi düşüncelerimi ilgililere aktardım ve bu üniversite ortaya çıktı. Bu üniversitenin ayrıcalıklığı şuradan geldi; sadece iyi akademisyenler, okullar değil sizleri iyi öğrencilerle buluşturduk. Anlattıklarınızı en iyi öğrenen kişilerle karşı karşıya oldunuz. Üniversitenin emin adımlarla yükseldiğini görmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.

'BAŞARILARINIZ UZUN VADELİ OLSUN'

Abdullah Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üniversitenin giderek kendisini çok daha iyi ispatlayacağından eminim. Değerli öğrenciler, mezunlar, hep mezun olunurken sizlere güzel tavsiyelerde bulunurlar. Değerli öğrenciler hayatta başarılarınız hep uzun vadeli olsun. Başarılarınız bütün insanlığa faydalı olacak başarılar olsun. Azimli olun. Buradan mezun oldunuz, iyi bir temeliniz var. Esas başarı sürekli eğitimden geçecek. Bu süreci iyi değerlendirmeniz lazım. Ciddi olarak çalışmak lazım. O zaman göreceksiniz ki başarılarınız arka arkaya gelecek. Başarıyı kazanmanın süreçleri de çok önemli. Bazen o süreçler etik olmazsa başarı çok önemli olmaz. Başarıya ulaşırken geçtiğiniz süreç çok önemli. Bireysel tek başınıza hiç bir zaman kalmayın. Memleketinize, ülkenize, ailenize hep faydalı olun. Burada sizlere verilen değer çok önemli."

Yapılan konuşmaların ardından mezun olan 148 lisans, 12 yüksek lisans öğrencisine belgeleri verildi.

DHA