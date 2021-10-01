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11 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Ekim 2021 Pazartesi günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 11 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

11 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Ekim 2021 Pazartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 EKİM 2021 PAZARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Ekim 2021 Pazartesi günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

15:00
Kuzey Makedonya - Türkiye
U19 Hazırlık Maçı
Yayın Yok

15:45
Almanya - Romanya
U20 Hazırlık Maçı
Almanya FF Youtube

16:00
Gabon - Angola
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

16:00
Mozambik - Kamerun
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

18:00
Çekya - İngiltere
UEFA Elit U20 Ligi
Çekya Futbol Federasyonu Youtube

19:00
Burkina Faso - Cibuti
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Fildişi Sahili - Malavi
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

19:00
Güney Kıbrıs - Malta
FIFA Dünya Kupası Eleme
UEFA.tv

21:45
Letonya - Türkiye
FIFA Dünya Kupası Eleme
TRT 1, CBC Sport

21:45
Kuzey Makedonya - Almanya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

21:45
Norveç - Karadağ
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus, S Sport

21:45
Romanya - Ermenistan
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Hırvatistan - Slovakya
FIFA Dünya Kupası Eleme
S Sport Plus

21:45
Hollanda - Cebelitarık
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

21:45
Slovenya - Rusya
FIFA Dünya Kupası Eleme
Yayın Yok

22:00
Libya - Mısır
FIFA Dünya Kupası Eleme
FIFA Youtube

22:00
Real Zaragoza - Huesca
İspanya La Liga 2
La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV

22:00
O'Higgins - Santiago Wanderers
Şili Primera Ligi
Bilyoner TV

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