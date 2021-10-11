Geleceğin umudu olan ve her daim öz güvenleriyle farklılıklar yaratacak olan kız çocukları için, her sene olduğu gibi bu yıl da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlanıyor. Geleceğimizin ışıkları için adlandırılan bugünün en büyük özelliği; kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğudur. Bugünün özel bir gün olduğunu bilen vatandaşlar ise "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlama mesajları, sözleri | Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman ilan edildi?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI, SÖZLERİ

Kız çocuğu nimettir, berekettir… Peygamberimiz kız olan torunu Ümame’yi taşıyarak namaz kılardı..

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim…

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz…

Kız çocuklarımızın büyük hayaller kurabildiği, umut dolu bir ülke düşlüyorum.

Kız evladı rahmet erkek evladı nimettir Allah nimet için sorgu sual eder Rahmet için ödüllendirir

Bir gülüşe bin acı sığdırıyorlar… öyleyse neden üzüyoruz toplumu emanet ettiğimiz şu melekleri…?

Kız çocuklarını diri diri gömen bir toplumda, kızını omzuna alıp Mekke sokaklarını dolaşan Peygamber’in ümmeti olmak

Bugün Dünya Kız Çocukları günü. Güçlü bir gelecek için, güçlü kızlara ihtiyacımız var. Aydınlık yarınlara hep birlikte.

Özgüvenli ve değer duygusu ile yetişen kızlar mutlu ve başarılı kadınlar olur! Başarılı kadınlar dünyaya değer katar!

Bir gülüşü ile anaya babaya can verenlerdir

Ben çocuk olsam ;büyüyünce ne olmak istersin diye sorsalar, tereddütsüz baba olmak ama Kız babası olmak isterim derim!

Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir; kötü ve aşağı kimseler hor görür..

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız!

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nün farkındalığı arttırmasını temenni ediyor, tüm dünya çocuklarının yüzlerindeki tebessümün hiçbir zaman solmamasını diliyorum.

Kız çocuklarının çalıştırılmadığı, istismara uğramadığı evlendirilmediği okutulduğu bir dünya ümidiyle Dünya Kız Çocukları Günü” kutlu olsun.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri... Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Kız çocukları bizim geleceğimiz değerlerini bilelim.

Bir kız çocuğu eğitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun.

Her gün haberlerde kız çocuklarına istismar olaylarını izliyoruz. Artık böylesi iğrenç haberleri duymak istemiyoruz. Kız çocuklarına sahip çıkalım, onları koruyalım. Kız çocukları ülkemizin teminatıdır.

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, onlara daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek sağlamak için kız çocuklarının haklarını ve ayrıca tüm dünyada karşılaştıkları sorunları dile getirelim.

Kız çocuğunun iyiliği için el ele verelim.

Kız çocuklarının toplumda daha güçlü olduğu, ayrımcılığa maruz kalmadığı, hayatları boyunca kendi kararlarını alabildiği bir dünyaya açılan kapı eğitimden geçiyor. Tüm kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!

Dünya çapında her yıl 7 milyon 500 bin kız çocuğu erken yaşta evlendiriliyor, şiddet ve istismar beraberinde geliyor Hayallerine koşan, okuyan, 'kız çocuğusun' diye kısıtlanmayan, zorla evlendirilmeyen çocuklar yetişmesi dileğiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarından etkili bir şekilde yararlanmaları konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının eğitim haklarını ve sosyal hayata aktif katılımlarını destekleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğinin altını çizmektedir. Bu vesileyle tüm kız çocuklarımızın 'Dünya Kız Çocukları Günü'nü Kutlarım.

Bana Dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım. Dünya kız çocukları günü kutlu olsun.

Allah bizlere Vatanını Milletini Seven çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.

Bir kız çocuğu eğitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya kız çocukları günü kutlu olsun.

Her gün haberlerde kız çocuklarına istismar olaylarını izliyoruz. Artık böylesi iğrenç haberleri duymak istemiyoruz. Kız çocuklarına sahip çıkalım, onları koruyalım. Kız çocukları ülkemizin teminatıdır.

Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle, onlara daha iyi bir yaşam, daha iyi bir gelecek sağlamak için kız çocuklarının haklarını ve ayrıca tüm dünyada karşılaştıkları sorunları dile getirelim.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılından beri kutlanıyor.