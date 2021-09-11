11 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
Sezon finali yapan birçok dizi ekranlara geri dönüyor. Bununla birlikte izleyici yeni sezonda hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? Peki, 11 Eylül 2021 Cumartesi televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?
Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:05 Yeşil Deniz
08:50 Yedi Numara
09:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele"
12:00 Seksenler (Altyazılı)
17:50 Yıldızların Yolu
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI
05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler
06:00 Tarihin Ruhu
06:30 Hayat Sanat
07:00 Bizim Resmimiz
07:30 Sinema Dünyası
08:00 Anjelika Akbar İle Sesler
08:30 Sinema +
09:15 Geri Dönüşen Sanat
09:30 Yabancı Sinema: Eve Yolculuk (Homeward)
11:15 Aramızda Müzik Var
12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri
12:30 Anadolu Arkeolojisi
13:00 Hayat Sanat - Kolaj
13:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden
15:15 Fotoğraflar
15:30 Tarihin Ruhu
16:00 Karalama Defteri
16:30 İzler Suretler
16:50 Türkiye Atlası
17:00 Belgesel: Para
17:30 Sarayın Lezzetleri
18:00 Kelimeler ve Şeyler
19:00 Evliya Çelebi
19:30 Renkler
19:45 Kısa Bir Ara
20:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park
21:15 Film Önü
21:30 Yabancı Sineman: Sessizliğin Müziği (The Music Of Silence)
23:30 Film Arkası
00:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Kalp Yarası
13:20 İkimizin Sırrı
16.40 Yabancı Sinema: Jurassic World
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)
11 EYLÜL 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
16:45 Camdaki Kız (Tekrar)
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06.30 Medcezir
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Star Market
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
12.45 En Güzel Bölüm
15:15 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema: Ölümsüz
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Japon İşi
16.30 İyi Aile Çocuğu
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Kamera Arkası
12.00 Şevkat Yerimdar
15.00 Bekçiler Kralı
16:45 Son Yaz
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Petrol Kralları
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07.30 Paylaş Benimle
09.45 Hayalimdeki Değişim
10.30 Süper 1 Takım
10.45 Masterchef
15.15 Yerli Sinema
17.15 Masterchef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)