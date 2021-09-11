11 Eylül 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

TV yayın akışları, günün en çok araştırılan konu başlıkları arasında. Medya gündemini yakından takip edenler, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü televizyon kanallarında hangi dizi ve filmlerin olduğunu merak ediyor. Peki, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak? İşte detaylar...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI: BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? | BUGÜN TV'DE NE VAR?

Cumartesi gününü ekran başında geçirecek olanlar, arama motorlarında 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun cevabını arıyor. Peki, 11 Eylül 2021 Cumartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? Sezon finalinin ardından ekranlara dönen dizilerin hakim olduğu yayın akışında bakalım bugün hangi diziler var..

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:05 Yeşil Deniz

08:50 Yedi Numara

09:55 Yabancı Sinema "Doğayla Mücadele"

12:00 Seksenler (Altyazılı)

17:50 Yıldızların Yolu

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

06:00 Tarihin Ruhu

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Sinema Dünyası

08:00 Anjelika Akbar İle Sesler

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Yabancı Sinema: Eve Yolculuk (Homeward)

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Anadolu Arkeolojisi

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden

15:15 Fotoğraflar

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Karalama Defteri

16:30 İzler Suretler

16:50 Türkiye Atlası

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Evliya Çelebi

19:30 Renkler

19:45 Kısa Bir Ara

20:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sineman: Sessizliğin Müziği (The Music Of Silence)

23:30 Film Arkası

00:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Kalp Yarası

13:20 İkimizin Sırrı

16.40 Yabancı Sinema: Jurassic World

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kardeşlerim (Yeni Bölüm)

11 EYLÜL 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

16:45 Camdaki Kız (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06.30 Medcezir

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Star Market

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

12.45 En Güzel Bölüm

15:15 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema: Ölümsüz

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Japon İşi

16.30 İyi Aile Çocuğu

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Kamera Arkası

12.00 Şevkat Yerimdar

15.00 Bekçiler Kralı

16:45 Son Yaz

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Petrol Kralları

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07.30 Paylaş Benimle

09.45 Hayalimdeki Değişim

10.30 Süper 1 Takım

10.45 Masterchef

15.15 Yerli Sinema

17.15 Masterchef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni bölüm)