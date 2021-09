Tüm dünyada heyecanla takip edilen ve en sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları devam ediyor. Liglerin başlamasıyla birlikte heyecan hız kesmeden sürüyor. Bu maçları takip etmek isteyen sporseverler hangi maçın ne zaman olduğunu ve maç saatlerini öğrenmek istiyor. Peki 11 Eylül 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Eylül 2021 Cumartesi oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.



10:30

Incheon - Jeju United

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



12:00

Cerezo Osaka - Sapporo

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Kashima Antlers - Avispa Fukuoka

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Yokohama FC - Urawa

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:00

Albirex Niigata - Yamagata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Chiba - Iwata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Mito - Blaublitz

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:00

Verdy - Yamaga

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



12:30

Albirex Niigata - Geylang

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Hougang - Tampines

Singapur Premier Ligi

1 Play Sports Youtube



12:30

Oita - Shonan Bellmar

Japonya J.League

Bilyoner TV



12:30

Bucheon - Seoul E Land

Güney Kore 2.Ligi

Bilyoner TV



12:30

Kazakistan - Türkiye

Avrupa Plaj Futbolu B Ligi Elemeleri

Beach Soccer TV



12:30

Kyoto - Ryukyu

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Hiroshima - Yokohama Marinos

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Sagan Tosu - Shimizu S Pulse

Japonya J.League

Bilyoner TV



13:00

Suwon - Gwangju

Güney Kore K-League

Bilyoner TV



13:00

Narva - Tulevik

Estonya Premium Liga

Soccernet YoutubeBilyoner TV



13:00

Kitakyushu - Kanazawa

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

Okayama - Tochigi

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Renofa Yamaguchi - Machida

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:00

V Varen Nagasaki - Sagamihara

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV



13:30

Warta - Termalica

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



14:00

Orgryte - Akropolis

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Trelleborgs - Brage

İsveç Superettan

Bilyoner TV



14:00

Lokomotiv Moskova - Samara

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



14:30

Crystal Palace - Tottenham

İngiltere Premier Lig

S Sport PlusS Sport



14:30

Hannover 96 - St.Pauli

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



14:30

Ingolstadt - Werder Bremen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 2, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



14:30

Karlsruhe - Holstein Kiel

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports Max 2, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



14:30

St.Johnstone - Glasgow Rangers

İskoçya Premier Lig

S Sport Plus, Bilyoner TV



14:50

Isloch Minsk - Neman

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



15:00

Vendsyssel - Lyngby

Danimarka 1. Ligi

Bilyoner TV



15:00

Dziugas Telsiai - Suduva

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



15:00

Alessandria - Brescia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Como - Ascoli

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Frosinone - Perugia

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Spal - Monza

İtalya Serie B

Bilyoner TV



15:00

Borussia Dortmund 2 - Magdeburg

Almanya Bundesliga 3

Almanya FF Youtube



15:30

Aus Lustenau - Amstetten

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



15:30

St.Polten - Dornbirn

Avusturya 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Empoli - Venezia

İtalya Serie A

Bilyoner TV



16:00

Paris FC - Guingamp

Fransa Ligue 2

Bein Sports 3, Bilyoner TV



16:00

VPS - PK 35

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Malmö - Norrköping

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Sirius - Östersunds

İsveç Allsvenskan

Bilyoner TV



16:00

Jönköpings - Falkenbergs

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Landskrona - Gais

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Vasteraas - Norrby

İsveç Superettan

Bilyoner TV



16:00

Kalju - Kuressaare

Estonya Premium Liga

Soccernet Youtube, Bilyoner TV



16:00

Asane - Ham Kam

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Bryne - Aalesund

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Grorud - Stjordals Blink

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Ranheim - Ull Kisa

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Raufoss - Sandnes

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Start - KFUM Oslo

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Strommen - Jerv

Norveç 1. Ligi

Bilyoner TV



16:00

Cracovia Krakow - Gornik Zabrze

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



16:30

B.Leverkusen - B.Dortmund

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



16:30

Freiburg - Köln

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 4, Bilyoner TV



16:30

Greuther Fürth - Wolfsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



16:30

Hoffenheim - Mainz

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

Union Berlin - Augsburg

Almanya Bundesliga

Bein Sports beIN Connect, Bilyoner TV



16:30

Ümraniyespor - Bandırmaspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 1



16:30

Zenit - Akhmat Grozny

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



16:30

Kamaz - Orenburg

Rusya FNL Ligi

Bilyoner TV



16:50

FC Minsk - Zhodino

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



17:00

Arsenal - Norwich City

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Brentford - Brighton

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



17:00

Leicester City - Manchester City

İngiltere Premier Lig

A SporS Sport PlusS Sport



17:00

Manchester Utd - Newcastle

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Southampton - West Ham

İngiltere Premier Lig

Yayın Yok



17:00

Watford - Wolverhampton

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus



17:00

Real Sociedad B - Eibar

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



17:00

Fatih Karagümrük - Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



17:00

Konyaspor - Altay

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



17:00

Eyüpspor - Denizlispor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 2



17:00

Cruzeiro - Ponte Preta

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



17:00

Celtic - Ross Country

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Dundee FC - Livingston

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Motherwell - Aberdeen

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

St.Mirren - Dundee United

İskoçya Premier Lig

Bilyoner TV



17:00

Sabah Bakü - Qabala

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



17:00

Haka - Mariehamn

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

HIFK Helsinki - Oulu

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Honka - KTP

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Ilves - Lahti

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Inter Turku - HJK Helsinki

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

KuPS - SJK

Finlandiya Veikkausliiga

Bilyoner TV



17:00

Jaro - Mikkeli

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

KPV - Jippo

Finlandiya 2. Ligi

Bilyoner TV



17:00

Akranes - Leiknir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Akureyri - Fylkir

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Keflavik - KR Reykjavik

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



17:00

Pardubice - Slovan Liberec

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Teplice - Banik Ostrava

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Fastav Zlin - Bohemians 1905

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



17:00

Blackpool - Fulham

İngiltere Championship

Bilyoner TV



17:15

KAS Eupen - Antwerp

Belçika Pro League

Bilyoner TV



17:15

Ternana - Pisa

İtalya Serie B

Bilyoner TV



17:30

Twente - Utrecht

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



17:30

Paços Ferreira - Braga

Portekiz Liga NOS

Bilyoner TV



17:45

Al Urooba - Dubai

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



17:45

Bani Yas - Al Ain

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



18:00

PSG - Clermont

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



18:00

Eskilstuna United - Helsingborg

İsveç Superettan

Bilyoner TV



18:00

Dinamo Zagreb - Sibenik

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

NK Celje - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:00

Arges - Craiova

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



18:00

Rapid Wien - Admira

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

WSG Tirol - Salzburg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

Wolfsberger - TSV Hartberg

Avusturya Bundesliga

Bilyoner TV



18:00

NK Celje - Domzale

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



18:15

Panetolikos - Asteras Tripolis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



18:30

Jagiellonia - Stal Mielec

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV



18:50

Rukh Brest - Slutsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



19:00

Napoli - Juventus

İtalya Serie A

S Sport 2, S Sport Plus, Bilyoner TV



19:00

Karşıyaka - İçel İY

TFF 3. Lig

Yayın Yok



19:00

AD Cantolao - Huancayo

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



19:00

Nevezis Kedainiai - FK Panevezys

Litvanya A Lyga

Bilyoner TV



19:00

Michalovce - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Senica - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

SKF Sered - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Spartak Moskova - Khimki

Rusya Premier Lig

Bilyoner TV



19:00

Luzern - Grasshoppers

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



19:00

Michalovce - Spartak Trnava

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Senica - Pohronie

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

SKF Sered - Mikulas

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:00

Zilina - AS Trencin

Slovakya Fortuna Ligi

Bilyoner TV



19:15

Las Palmas - Ibiza

İspanya La Liga 2

La Liga 123 Youtube, Bilyoner TV



19:15

Mirandes - Alcorcon

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



19:15

Keşla - Zira

Azerbaycan Premier Ligi

CBC Sport



19:30

Leipzig - Bayern Münih

Almanya Bundesliga

Bein Sports 4, Tivibu Spor 2, Bilyoner TV



19:30

Chelsea - Aston Villa

İngiltere Premier Lig

S Sport Plus, S Sport



19:30

Levante - Rayo Vallecano

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:30

Zulte Waregem - Cercle Brugge

Belçika Pro League

Bilyoner TV



19:30

Crotone - Reggina

İtalya Serie B

Bilyoner TV



19:45

Cambuur - G.A. Eagles

Hollanda Eredivisie

Bilyoner TV



19:45

Zwolle - Ajax

Hollanda Eredivisie

Uçankuş TV, S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Beşiktaş - Y.Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 1



20:00

Kayserispor - Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig

Bein Sports 2



20:00

Manisa FK - BB Erzurumspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Spor, Bein Sports Max 1



20:00

Adanaspor - Menemenspor

Spor Toto 1. Lig

TRT Avaz, Bein Sports Max 2



20:00

Santa Clara - Benfica

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



20:00

Ajaccio - Sochaux

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Amiens - Rodez

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Auxerre - Niort

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Caen - Pau

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

JDA Dijon - Bastia

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Dunkerque HB - Nancy

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Grenoble - Nimes

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Valenciennes - Quevilly Rouen

Fransa Ligue 2

Bilyoner TV



20:00

Al Jazira - Al Nasr

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Al Ittihad - Ajman Club

BAE Arap Körfez Ligi

Bilyoner TV



20:00

Vikingur Reykjavik - Kopavogur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



20:00

Viktoria Plzen - Sparta Prag

Çekya 1.Ligi

Bilyoner TV



20:00

OFK Petrovac - Decic

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



20:00

Zeta - Jezero

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



20:05

Rijeka - Slaven Belupo

Hırvatistan 1. Ligi

Bilyoner TV



20:30

Panathinaikos - Smyrnis

Yunanistan Süper Ligi

Bilyoner TV



20:50

Gomel - FC Vitebsk

Belarus Vysshaya Liga

Bilyoner TV



21:00

Botosani - Cluj

Romanya Liga 1

Bilyoner TV



21:00

Virton - Lommel

Belçika 1. B Ligi

Bilyoner TV



21:00

Slask Wroclaw - Legia Varşova

Polonya Ekstraklasa

Bilyoner TV

21:00

FK Podgorica - Rudar

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:00

Mornar - Iskra

Karadağ Prva Crnogorska Ligi

MNE Sport Youtube



21:15

Ayacucho - Cusco

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV



21:15

Mura - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:15

Mura - O. Ljubljana

Slovenya 1. Ligi

Bilyoner TV



21:30

Hamburg - Sandhausen

Almanya Bundesliga 2

Bein Sports 4, Tivibu Spor 3, Bilyoner TV



21:30

Longford - Dundalk

İrlanda Premier Ligi

Bilyoner TV



21:30

Young Boys - FC Zurich

İsviçre Süper Ligi

Bilyoner TV



21:45

Atalanta - Fiorentina

İtalya Serie A

S Sport 2S Sport PlusCBC SportBilyoner TV



22:00

Monaco - Marsilya

Fransa Ligue 1

Bein Sports 3, Bilyoner TV



22:00

Athletic Bilbao - Mallorca

İspanya La Liga

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



22:00

Amorebieta - Burgos

İspanya La Liga 2

La Liga 123 YoutubeBilyoner TV



22:00

AZ Alkmaar - PSV

Hollanda Eredivisie

S Sport Plus, Bilyoner TV



22:00

Atletico Mineiro - Atletico PR

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



22:00

Royal Pari - San Jose

Bolivya Premier Ligi

Bilyoner TV



22:30

Colorado Rapids - LA Galaxy 2

MLS

Bilyoner TV



22:30

Botafogo SP - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Sampaio Correa - Operario

Brezilya Serie B

Bilyoner TV



22:30

Sporting Lisbon - Porto

Portekiz Liga NOS

S Sport Plus, Bilyoner TV



23:00

Juventude - Cuiaba Esporte

Brezilya Serie A

Bilyoner TV



23:00

Breidablik - Valur

İzlanda Úrvalsdeild

Bilyoner TV



23:30

Alianza Huanuco - Municipal

Peru Primera-Apertura

Bilyoner TV