11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de
Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan Kanal D 08.30'da Konuştukça adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise yeni sezonun ilk bölümüyle Şarkılar Bizi Söyler programı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 13.00'te Hızlı ve Öfkeli serisinden Hobbs ve Shaw yayınlanıyor. Akşam ise sezon finaliyle ekranlara bir süre veda eden Şarkılar Bizi Söyler programı yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarında oluyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...
11 EYLÜL 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Sihirli Annem
08.30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
16:45 Camdaki Kız (Tekrar)
18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şarkılar Bizi Söyler