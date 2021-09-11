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11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Kanal D'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Sihirli Annem ile başlayan Kanal D 08.30'da Konuştukça adlı magazin programını ekrana veriyor. Akşam ise yeni sezonun ilk bölümüyle Şarkılar Bizi Söyler programı izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Şarkılar Bizi Söyler Kanal D'de

Ekranların en sevilen kanalları arasında bulunan Kanal D'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 08.30'da Konuştukça ekrana gelirken 13.00'te Hızlı ve Öfkeli serisinden Hobbs ve Shaw yayınlanıyor. Akşam ise sezon finaliyle ekranlara bir süre veda eden Şarkılar Bizi Söyler programı yeni sezonun ilk bölümüyle ekranlarında oluyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı...

11 EYLÜL 2021 KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Sihirli Annem

08.30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13.00 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

16:45 Camdaki Kız (Tekrar)

18.45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şarkılar Bizi Söyler

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