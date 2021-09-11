11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yabancı Sinema: Ölümsüz Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Yabancı Sinema: Ölümsüz izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Star TV'de bugün ne var? 09.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Star Market ve Ayrıcalıklı Rotalar yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Ölümsüz izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06.30 Medcezir
09.30 Çizgi Film Kuşağı
10.00 Star Market
12.00 Ayrıcalıklı Rotalar
12.45 En Güzel Bölüm
15:15 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Yabancı Sinema: Ölümsüz