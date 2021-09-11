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11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yabancı Sinema: Ölümsüz Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Bir dönemin ilgiyle izlenen dizilerinden Medcezir'i yayınlayarak güne başlayan kanalda akşam Yabancı Sinema: Ölümsüz izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı |Yabancı Sinema: Ölümsüz Star TV'de

Star TV'de bugün ne var? 09.30'da Çizgi Film Kuşağı ekrana gelirken hemen ardından Star Market ve Ayrıcalıklı Rotalar yayınlanıyor. Akşam ise Yabancı Sinema: Ölümsüz izleyici karşısına çıkıyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06.30 Medcezir

09.30 Çizgi Film Kuşağı

10.00 Star Market

12.00 Ayrıcalıklı Rotalar

12.45 En Güzel Bölüm

15:15 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 Yabancı Sinema: Ölümsüz

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