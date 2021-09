11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 'de TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. 06:00'da Tarihin Ruhu'nu ekrana veren kanal hemen ardından Hayat Sanat'ı yayınlıyor. Akşam ise Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 ekranlarında oluyor. İşte 11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı..

Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:30'te Yabancı Sinema: Eve Yolculuk izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 ekranlarında oluyor.. 11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI 05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler 06:00 Tarihin Ruhu 06:30 Hayat Sanat 07:00 Bizim Resmimiz 07:30 Sinema Dünyası 08:00 Anjelika Akbar İle Sesler 08:30 Sinema + 09:15 Geri Dönüşen Sanat 09:30 Yabancı Sinema: Eve Yolculuk (Homeward) 11:15 Aramızda Müzik Var 12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri 12:30 Anadolu Arkeolojisi 13:00 Hayat Sanat - Kolaj 13:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden 15:15 Fotoğraflar 15:30 Tarihin Ruhu 16:00 Karalama Defteri 16:30 İzler Suretler 16:50 Türkiye Atlası 17:00 Belgesel: Para 17:30 Sarayın Lezzetleri 18:00 Kelimeler ve Şeyler 19:00 Evliya Çelebi 19:30 Renkler 19:45 Kısa Bir Ara 20:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park 21:15 Film Önü 21:30 Yabancı Sineman: Sessizliğin Müziği (The Music Of Silence) 23:30 Film Arkası 00:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park trt2yayın akışıBugün