11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 'de

Gün içinde yayınladığı program ve filmlerle oldukça ilgi çeken kanal TRT 2'nin yayın akışı merak ediliyor. Biz de haberimizde 11 Eylül 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışına yer verdik. 07:00'da Bizim Resmimiz ekranlarda olurken saat 09:30'te Yabancı Sinema: Eve Yolculuk izleyici karşısına geçiyor. Akşam ise Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park TRT 2 ekranlarında oluyor..

11 EYLÜL 2021 CUMARTESİ TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 İhmal Edilebilir Nasihatler

06:00 Tarihin Ruhu

06:30 Hayat Sanat

07:00 Bizim Resmimiz

07:30 Sinema Dünyası

08:00 Anjelika Akbar İle Sesler

08:30 Sinema +

09:15 Geri Dönüşen Sanat

09:30 Yabancı Sinema: Eve Yolculuk (Homeward)

11:15 Aramızda Müzik Var

12:00 Belgesel: Hollywood'un En İyi Film Yönetmenleri

12:30 Anadolu Arkeolojisi

13:00 Hayat Sanat - Kolaj

13:30 Yo-Yo Ma & Manfred Honeck in Baden-Baden

15:15 Fotoğraflar

15:30 Tarihin Ruhu

16:00 Karalama Defteri

16:30 İzler Suretler

16:50 Türkiye Atlası

17:00 Belgesel: Para

17:30 Sarayın Lezzetleri

18:00 Kelimeler ve Şeyler

19:00 Evliya Çelebi

19:30 Renkler

19:45 Kısa Bir Ara

20:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park

21:15 Film Önü

21:30 Yabancı Sineman: Sessizliğin Müziği (The Music Of Silence)

23:30 Film Arkası

00:00 Andrea Bocelli Concerto: One Night in Central Park