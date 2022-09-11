11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

Vatandaşlar bu akşam televizyonun başına geçerken hangi kanalda hangi heyecan veren dizi ve filmlerin olduğunu araştırıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında 11 Eylül 2022 Pazar günü televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var? İşte ayrıntılar...

Gül Erdoğan
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11 Eylül 2022 Pazar TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

İzleyiciler, hangi dizilerin hangi gün yayınlanacağını merak ediyor. Bugün tv ekranlarında birbirinden güzel dizi ve filmler yer alıyor. Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, TRT 1, TRT2, TV8 kanallarında bugün hangi dizi ve programlar yayınlanacak?

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kiralık Aşk

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Duy Beni

18:45 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Duy Beni

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

10:00 Gazete Magazin

12:15 Masterchef Türkiye

15:15 Doya Doya Moda

18:00 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Seversin

16:15 Elimiz Mahkum

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

23:45 Yüce Thor

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası 11:30 Kusursuz Kiracı

13:45 Mahkum

16:15 İyilik

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Tozluyaka

23:45 Kusursuz Kiracı

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:20 Gösteri Köpekleri

13:35 Bizim Hikaye

16:00 Bir Küçük Gün Işığı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Gül Masalı

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı

21:45 Bizim Aile

23:45 Ağır Romantik

28 Şubat 2022 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?

11 EYLÜL PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:05 Uyanış: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

11:50 Enine Boyuna (Canlı)

13:00 Balkan Ninnisi (Altyazılı)

16:45 Yabancı Sinema "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Gönül Dağı

23:30 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

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