11 Eylül bugün hangi diziler var? |11 Eylül Çarşamba yayın akışı
11 Eylül Çarşamba kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova, Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı
11 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 4 Eylül Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
11 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Eylül Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
11 Eylül Çarşamba ATV Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16.20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Sen Anlat Karadeniz
00.20 En Zayıf Halka
11 Eylül Çarşamba KANAL D Yayın Akışı
09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa
12:15 Afili aşk
15:15 Aşk-ı memnu
17:00 Yaralı Kuşlar
18:45 Kanal D ana haber
20:00 Afili Aşk
23:15 Zalim İstanbul
11 Eylül Çarşamba STAR TV Yayın Akışı
07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN
09:45 Kiralık Aşk
12:30 Yüksek sosyete
15:00 Benim tatlı yalanım
18:45 STAR HABER
20:00 Korkusuz Korkak
21.45 Çocuk
11 Eylül Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 Aşk Laftan anlamaz
12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu
12:45 Kuaförüm Sensin
16:00 Yeni Gelin
18:45 Show Ana haber
20:00 Aşk Ağlatır
00.30 Gel He
11 Eylül Çarşamba FOX TV Yayın Akışı
07:15 Çalar Saat
10:00 Çağla ile yeni bir gün
13:45 Yasak Elma
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 The Taste Türkiye
23.00 Her Yerden Sen
11 Eylül Çarşamba TV8 Yayın Akışı
06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 8'De Bugün / Canlı
09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı
13:15 Ailecek Şanslıyız / Yeni Bölüm
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj
22.15 MasterChef Türkiye / Kolaj
11 Eylül Çarşamba TRT1 Yayın Akışı
06:30 Yeşil Deniz
09:05 TRT1'de bugün
09:15 Seksenler
10:30 EGE'NİN HAMSİSİ
11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi
13:40 Kalk Gidelim
15:40 Seksenler
17:40 Muhteşem Kraliçe
19:00 ANA HABER
20:00 Elimi Bırakma
23.35 Ev Sineması Saruhan
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