11 Eylül bugün hangi diziler var? |11 Eylül Çarşamba yayın akışı

11 Eylül Çarşamba bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma, Sen Anlat KaradenizTek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? 4 Eylül Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

11 EYLÜL BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Eylül Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

11 Eylül Çarşamba ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16.20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Sen Anlat Karadeniz

00.20 En Zayıf Halka

11 Eylül Çarşamba KANAL D Yayın Akışı



09:30 Müge ve Gülşen'le 2.sayfa

12:15 Afili aşk

15:15 Aşk-ı memnu

17:00 Yaralı Kuşlar

18:45 Kanal D ana haber

20:00 Afili Aşk

23:15 Zalim İstanbul

11 Eylül Çarşamba STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Yüksek sosyete

15:00 Benim tatlı yalanım

18:45 STAR HABER

20:00 Korkusuz Korkak

21.45 Çocuk

11 Eylül Çarşamba SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Aşk Laftan anlamaz

12:00 Turgay Başyayla ile lezzet yolculuğu

12:45 Kuaförüm Sensin

16:00 Yeni Gelin

18:45 Show Ana haber

20:00 Aşk Ağlatır

00.30 Gel He

11 Eylül Çarşamba FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile yeni bir gün

13:45 Yasak Elma

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 The Taste Türkiye

23.00 Her Yerden Sen

11 Eylül Çarşamba TV8 Yayın Akışı

06:30 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 8'De Bugün / Canlı

09:30 Gel Yazın Konuşalım / Canlı

13:15 Ailecek Şanslıyız / Yeni Bölüm

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Kolaj

22.15 MasterChef Türkiye / Kolaj

11 Eylül Çarşamba TRT1 Yayın Akışı

06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Kalk Gidelim

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Elimi Bırakma

23.35 Ev Sineması Saruhan