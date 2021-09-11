11 Eylül devri kapanıyor mu? 11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!

ABD'nin yas günü olan 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarına ilişkin Beyaz Saran’dan yazılı açıklama geldi. Sunulan açıklamada, ABD Başkanı Biden’ın imza attığı kararname ile bakanlıkların ve federal kurumların saldırının sır gibi saklanan belgelerinin halka açılması talimatı verildi. Biden yönetimi, 20 yılı geride bırakacak adımlar atmaya başladı.

BELGELER KAMUOYUNA AÇILIYOR!

Seçim sürecinde halka olayın açığa kavuşacağına dair söz veren Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde sözünü yerine getirdi. Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırısına ilişkin soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek saklanan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik bir hareket göstermemesi tepkilere neden olmuştu.

"2020 SEÇİMLERİNDEN FARKLI BİR DÖNEMDEYİZ"

ABD başkanlık makamı ve Amerikan dış siyasetini konu alan kitaplara imza atan Profesör Suri, tarihçilerin, Joe Biden'ın 11 Eylül'ün 20'nci yıldönümünde şekillendirme biçiminin belirli bir mantık çerçevesinde düzenlendiğini düşünüyorlar.



Suri, 2020 seçimlerinden çok daha farklı bir dönemde olduklarını belirterek "Her zaman olduğu gibi bu sefer de görüyoruz ki yeni bir dönem başladığında bir önceki dönem kapanmış olmaz. 2020 seçimlerinden sonra farklı bir dönemdeyiz. Çin'in yükselişiyle birlikte de farklı bir dönemden geçiyoruz. 20 yıl öncesine dayanan birçok mesele, kitaplarda gösterdiğimiz gibi, net bir şekilde sonlanmadı" ifadelerini kullandı.

"20 YILDAN SONRA ASIL ÖNEMLİ OLAN, BAŞKA TERÖR SALDIRISININ OLMAMASI"

Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Elizabeth Sherwood-Randall'a göre

Hafta içinde Washington'daki araştırma kurumu Atlantik Konseyi'nde konuşan Ulusal Güvenlik Danışman Vekili Elizabeth Sherwood-Randall, 11 Eylül saldırılarının üzerinden geçen 20 yıldan sonra önemli olan, bir başka büyük terör saldırısının daha yaşanmamış olmasına dikkat çekerek, "20 yıl sonra önümüzdeki zorluklar daha farklı. 9 Eylül saldırılarından bu yana Amerikalılar'ı terörizmden nasıl koruyacağımızı öğrendik. Tam güvence elbette mümkün değil, hala korkunç şeyler olabiliyor. Ancak yurtiçi ve yurtdışında aldığımız önlemlerin birleşimiyle 11 Eylül'deki gibi bir saldırının düzenlenmesini şimdiye kadar önledik" dedi.

Ancak Vanderbilt Üniversitesi'nden tarihçi Thomas Schwartz, Elizabeth Sherwood-Randall'un düşüncülerinin tam tersini düşünür nitelikte konuştu, Schwartz açıklamasında

"Ben bu konuya eleştirel yaklaşıyorum çünkü bir dönemi kapatmak, sizin yapabileceğiniz bir şey değil" diyen Schwartz, "Düşmanın da bu konuda söyleyecekleri var. Biz 20 yıl sonra bir dönem kapandı desek de onlar aynısını söylemeyebilir. Başkan Biden'ın Afganistan'dan çekilmek için sabit takvim belirleyen sözlerinin ve eylemlerinin hata olduğunu düşünüyorum. Bu, yanlış bir karardı. Bunun önümüzdeki yıllarda ABD'yi etkileyebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

3 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.