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11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarına ilişkin günümüze kadar sır gibi saklanan belgelerin halka açılmasına yönelik kararnameye imzayı attı.

11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!

ABD'nin yas günü olan 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarına ilişkin Beyaz Saran’dan yazılı açıklama geldi. Sunulan açıklamada, ABD Başkanı Biden’ın imza attığı kararname ile bakanlıkların ve federal kurumların saldırının sır gibi saklanan belgelerinin halka açılması talimatı verildi.

11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!

BELGELER KAMUOYUNA AÇILIYOR!

Seçim sürecinde halka olayın açığa kavuşacağına dair söz veren Biden, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının 20. yıl dönümünde sözünü yerine getirdi. Biden, FBI'ın 11 Eylül saldırısına ilişkin soruşturmaları kapsayan ve bugüne dek saklanan belgelerin 6 ay içinde kamuoyuna açılması yönünde talimat verdiğini bildirdi.

Amerikan kamuoyunda Biden'ın 11 Eylül kurbanlarına yönelik bir hareket göstermemesi tepkilere neden olmuştu.

11 Eylül saldırılarının sırları ortaya çıkıyor! Joe Biden düğmeye bastı!

3 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

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