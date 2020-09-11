2001 yılı 11 Eylül günü Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington ve New York eyaletlerinde 4 yolcu uçağı El Kaide tarafından kaçırılarak, ABD'nin simge binalarından olan ikiz kulelere çarptı. Saldırılar dünya genelinde diplomasi alanında birçok değişikliği sebep oldu. Bu nedenledir ki birçok kişi saldırının gerçekleştiği günü 'dünyanın değiştiği gün' olarak tanımlıyor. Peki 11 Eylül saldırısında neler yaşandı? Kaç kişi öldü? 11 eylül saldırısı saat kaçta oldu?

11 EYLÜL SALDIRISINDA NELER YAŞANDI?

11 Eylül 2001’de sabah saatlerinde ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeydoğusunda iki farklı Amerikan havayolu firmasına ait 4 uçak 19 El – Kaide militanı tarafından kaçırıldı. United Airlines ve American Airlines firmalarına ait bu uçaklarda Americak Airline 11 sefer sayılı ve United Airlines 175 sefer sayılı uçakları kaçırılmasının ardından kısa sürede New York’ta bulunan Dünya Ticaret Merkezine çarptı.

1 saat 42 dakika sonra çarpmanın etkisinin ardından 110 katlı iki kule birden çöktü. Çevrede bulunan farklı bina ve kulelerde bu çökmenin etkisine bağlı olarak ağır hasar aldı ya da çöktü. İkiz kulelerin ardından diğer saldırı ise Americak Airlines’a ait 77 sefer sayılı uçak oldu. ABD Savunma Bakanlığı merkezi olan Pentagon’a çarpmasının ardından binanın batı bölümünde çökme meydana geldi. 93 sefer sayılı son uçak ise yolcuların teröristlere müdahalesi ile yere çakılmıştı.

El – Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin her ne kadar 11 Eylül saldırısı ile ilgisi olmadığını söylese de 2004 yılında bu sorumluluğu almıştır. Saldırı sonrasında ABD tarafından El – Kaide ve Taliban ile mücadele adı altında Afganistan işgal edilmiştir.

2011 yılında ABD Ordusu tarafından Usame Bin Ladin Pakistan’da öldürülmüştür.

İntihar saldırısı düzenlemesiyle gerçekleşen koordineli dört saldırı sonucu 10 milyar $'ın üstünde maddi hasar meydana geldi.

11 EYLÜL SALDIRISI SAAT KAÇTA OLDU, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sabah saat 08:46-10:28 aralarında gerçekleşen katliamda 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti.

Yerel zamanla 08:46:30 da Amerikan Hava Yolları'na ait kaçırılan bir yolcu uçağı Dünya Ticaret Merkezi Kuzey Kulesi 94.-98. katları arasına kulenin kuzey tarafından çarptı. Bina çarpmadan 102 dakika (1 saat 42 dakika) sonra yıkıldı.

Yerel zamanla 10:03:11'de Washington, DC'nin 240 km (150mil) kuzey batısına, Pensilvanya Shanksville kırsalıda dördüncü bir uçağın düştüğü açıklandı. Olay yerinde büyük bir uçak enkazına rastlanmadığı söylentileri dolaştı. Resmî makamlarca uçak enkazının olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca birçok uçak parçaları da bulunmuştur.

Bunlardan 2.977'si kurban, 19'u da uçağı kaçıran El Kaide üyelerinden oluşan saldırganlardır. Saldırılarda 6 binden fazla kişi yaralandı.