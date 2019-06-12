12 Haziran 2019 Tarihli ve 30799 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

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