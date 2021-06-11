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11 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'de bugün hangi dizi ve programların olduğu merak ediliyor. 06.30'da Oynat Bakalım ekran karşısında olurken 10.45'te Survivor Panaroma yayınlanıyor. Akşam ise sevilen dizi Kırmızı Oda TV8 ekranında yerini alıyor. İşte 11 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı...

11 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de

TV8'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanalda hemen ardından 8’de Sağlık yayınlanıyor. 17.15'te Survivor Panaroma izleyici karşısına geçerken akşam ise yeni bölümü heyecanla beklenen dizi Kırmızı Oda TV8 ekranında oluyor. İşte 11 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı...

11 HAZİRAN 2021 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI 

06.30 Oynat Bakalım

07.15 8’de Sağlık

08.30 Kırmızı Oda 

10.45 Survivor Panaroma 

13.15 Doya Doya Moda

17.15 Survivor Panaroma

20.00 Kırmızı Oda

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