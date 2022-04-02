11 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...

11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:



09:30

Galatasaray Başkanlık Seçim Özel

Özel Yayın

Smart Spor HD, GS TV, Spor Smart

12:00

Kanazawa - Yokohama FC

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Kofu - Chiba

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:00

Tokushima - Vegalta Sendai

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

12:30

Ryukyu - V Varen Nagasaki

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

13:00

Oita - Albirex Niigata

Japonya J2 Ligi

Bilyoner TV

17:00

Brusque - Ituano

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

19:00

Faroe Adaları - Litvanya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

19:00

İrlanda - İskoçya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Galler - Belçika

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45

Hollanda - Polonya

UEFA Uluslar Ligi

S Sport, S Sport Plus

21:45

İngiltere - İtalya

UEFA Uluslar Ligi

CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2

21:45

Macaristan - Almanya

UEFA Uluslar Ligi

Yayın yok

21:45

Lüksemburg - Türkiye

UEFA Uluslar Ligi

TRT 1

22:00

Girona - Tenerife

İspanya La Liga 2 Play-Off Final

Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV

22:00

Charlotte Independence - NY Red Bulls

MLS

S Sport Plus, Bilyoner TV

22:30

CRB - Vila Nova

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Ponte Preta - Londrina

Brezilya Serie B

Bilyoner TV

22:30

Corinthians - Juventude

Brezilya Serie A

Bilyoner TV

23:00

Ekvador - Mali

Hazırlık Maçı

Yayın yok

23:00

Uruguay - Jamaika

Hazırlık Maçı

Yayın yok

Basketbol

19:00

Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final

TRT Spor, Tivibu Spor 2