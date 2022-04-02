11 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
10 Haziran 2022 Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından oldukça merak ediliyor. Karşılaşmalar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler 11 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, Süper Lig kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programına haberimizde yer verdik...
Dünyadaki en çok sevilen ve ilgi gören spor dallarından biri olan futbol maçları sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor. Heyecanın artarak devam ettiği liglerde taraftarlar karşılaşmaları takip etmek istiyor. Bu kapsamda futbolseverler internet arama motorlarında hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Haziran 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Haziran 2022 Cumartesi maç programı...
11 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI | BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR,KİMİN MAÇ VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Haziran 2022 Cumartesi gününde oynanacak olan futbol maçlarının saatleri ve kanal bilgileri şöyle:
09:30
Galatasaray Başkanlık Seçim Özel
Özel Yayın
Smart Spor HD, GS TV, Spor Smart
12:00
Kanazawa - Yokohama FC
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Kofu - Chiba
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:00
Tokushima - Vegalta Sendai
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
12:30
Ryukyu - V Varen Nagasaki
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
13:00
Oita - Albirex Niigata
Japonya J2 Ligi
Bilyoner TV
17:00
Brusque - Ituano
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
19:00
Faroe Adaları - Litvanya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
19:00
İrlanda - İskoçya
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Galler - Belçika
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
Hollanda - Polonya
UEFA Uluslar Ligi
S Sport, S Sport Plus
21:45
İngiltere - İtalya
UEFA Uluslar Ligi
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Macaristan - Almanya
UEFA Uluslar Ligi
Yayın yok
21:45
Lüksemburg - Türkiye
UEFA Uluslar Ligi
TRT 1
22:00
Girona - Tenerife
İspanya La Liga 2 Play-Off Final
Smart Spor HD, Spor Smart, Bilyoner TV
22:00
Charlotte Independence - NY Red Bulls
MLS
S Sport Plus, Bilyoner TV
22:30
CRB - Vila Nova
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Ponte Preta - Londrina
Brezilya Serie B
Bilyoner TV
22:30
Corinthians - Juventude
Brezilya Serie A
Bilyoner TV
23:00
Ekvador - Mali
Hazırlık Maçı
Yayın yok
23:00
Uruguay - Jamaika
Hazırlık Maçı
Yayın yok
Basketbol
19:00
Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko
Basketbol Süper Ligi Play-Off Final
TRT Spor, Tivibu Spor 2