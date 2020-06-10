11 Haziran Perşembe yayın akışı | Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı
Yayın akışı ve 11 Haziran Perşembe bugün hangi diziler var? sorusu internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Normalleşme süreciyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmasının ardından, Kanallarda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? gibi sorular trend aramalar arasına girdi.İşte, 11 Haziran Çarşamba Show TV, TRT 1, TV 8 yayın akışı..
11 Haziran Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde karantina döneminde gününün büyük bir kısmını geçiren okurlarımız için 11 Haziran Perşembe Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..
İşte 11 Haziran Perşembe Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…
Show TV 11 Haziran Perşembe Yayın Akışı
06:00 Psi Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Zahide Yetiş'le
12:30 Kuaförüm Sensin
16:00 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
21:30 Gizemli Adaya Yolculuk
TRT 1 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Sağlıklı Mutfak
06:25 Aslan Ailem
09:30 İyi Fikir
11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"
12:40 Vefa Dediğin
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ev Yapımı
22:30 Soru Küpü
00:00 Türk Sineması "Mezarcı"
TV8 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz
10:00 Survivor Panaroma
12:30 Doya Doya Moda
15:45 Lezzet Düşkünleri
20:00 Survivor
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