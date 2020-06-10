11 Haziran Perşembe yayın akışı | Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı

11 Haziran Perşembe yayın akışı nedir? Bugün hangi diziler var? soruları günün erken saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Bizde karantina döneminde gününün büyük bir kısmını geçiren okurlarımız için 11 Haziran Perşembe Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı listesini hazırladık..

İşte 11 Haziran Perşembe Show TV, TRT 1, TV8 yayın akışı…

Show TV 11 Haziran Perşembe Yayın Akışı

06:00 Psi Yedili

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Zahide Yetiş'le

12:30 Kuaförüm Sensin

16:00 Pis Yedili

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

21:30 Gizemli Adaya Yolculuk

TRT 1 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Sağlıklı Mutfak

06:25 Aslan Ailem

09:30 İyi Fikir

11:30 Nostalji Kuşağı "Ferhunde Hanım Ve Kızları"

12:40 Vefa Dediğin

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:45 Zinde Kal

14:45 Sağlıklı Mutfak

15:45 Uzaktan Erişim

17:00 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ev Yapımı

22:30 Soru Küpü

00:00 Türk Sineması "Mezarcı"

TV8 11 Haziran 2020 Perşembe Yayın Akışı

06:30 Oynat Bakalım

07:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz

10:00 Survivor Panaroma

12:30 Doya Doya Moda

15:45 Lezzet Düşkünleri

20:00 Survivor