11 Haziran reyting sonuçları 2019 Salı| Hangi dizi birinci oldu?

11 Haziran reyting sonuçları 2019 Salı reyting sonuçları açıklandı mı? Reytinglerde hangi dizi birinci oldu? Çocuklar Duymasın mı, Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat Karadeniz mi? reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte merak edilen 11 Haziran Salı reyting sonuçları..

11 HAZİRAN ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI- REYTİNGLERDE HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?

Reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar 10:00 -11:00 saatleri açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığı zaman sitemizde güncellencektir.

REYTİNGLER NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting televizyon yöneticileri için kararlarında kilit rol oynayan göstergelerden biridir. Hatta mutlaka bazı dizilerin ve programların reyting kurbanı olduğunu duymuşsunuzdur. Peki nedir bu reyting ? Reyting nasıl ölçülür? Reyting denekleri nasıl ölçülür?

REYTİNG NEDİR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor. Reyting oranları nasıl hesaplanır ?Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir.

Buna göre bir sıralama yapılır.Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır. Reyting denekleri nasıl seçiliyor. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.Denekler bunu genellikle ücret yerine "hediye" karşılığı yaparlar. Hediyelerin televizyon olması ve aileyi zenginleştirecek düzeyde olması yasaktır. Tost makinesi, meyva sıkacağı gibi ufak ürünler hediye edilebilir.

11 Haziran bugün hangi diziler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Avlu,Çocuklar duymasın, Bir zamanlar Çukurova,Çarpışma,Tek Yürek, yeni bölümlerinde neler yaşanacak? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Haziran Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

11 HAZİRAN BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 11 Haziran Salı Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

11 Haziran Salı ATV Yayın Akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kimse Bilmez

11 Haziran Salı KANAL D Yayın Akışı



09:30 MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

12:15 GELİNİM MUTFAKTA

16:00 YARALI KUŞLAR

17:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 BUKET AYDIN İLE ANA HABER

20:00 Leke

11 Haziran Salı STAR TV Yayın Akışı

07:00 MESUT YAR İLE BUGÜN

09:45 Erkenci Kuş Yerli Dizi

12:30 NURSEL'İN KONUKLARI

15:00 Kuzgun Yerli Dizi

18:45 STAR HABER

20:00 Seçim "Ekrem İmamoğlu" Güncel - Canlı

STAR'DA SEÇİM "EKREM İMAMOĞLU"

21:30 Selvi boylum al yazmalım

11 Haziran Salı SHOW TV Yayın Akışı

06:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Gelin Evi

15:00 Zahide Yetiş'le

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 Sümela'nın şifresi Temel

21:45 Türk sineması

11 Haziran Salı FOX TV Yayın Akışı

07:15 Çalar Saat

10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:15 Yasak Elma

13:45 Bir Aile hikayesi

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Fatih Portakal ile Ana Haber

20:00 İkinci şans

22:30 The Taste Türkiye

11 Haziran Salı TV8 Yayın Akışı

07:00 GÜNAYDIN DOKTOR

09:15 Gel Konuşalım /Canlı

11:00 Survivör Panoroma

13:30 Gerçeğin peşinde

15:45 Yemekteyiz

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

11 Haziran Salı TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 AİLELER YARIŞIYOR

17:40 Işığın Prensesi

19:00 ANA HABER

20:00 Türk Sineması "Rafadan Tayfa İstanbul Dehlizleri"

21:45 UEFA 2020 İzlanda-Türkiye