11 ilin yamaç paraşütü sporcuları Yalova’da buluştu

YALOVA'da gerçekleştirilen 5. Yalova Havacılık Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 11 ilden gelen yamaç paraşütü pilotları, onlarca metre yükseklikten atlayarak, yaklaşık 3 kilometre mesafedeki hedefe ulaşmak için yarıştı.

Yalova 5. Havacılık Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Yalova'nın yanı sıra Burdur, Ankara, İstanbul, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Ordu, Yozgat ve Kütahya'dan gelen yamaç paraşütü sporcuları, Soğucak Köyü Kaletepe Mevkii'ne çıktı. Onlarca metre yükseklikte hazırlıklarını tamamlayan yamaç paraşütü pilotları, verilen komutlarla kalkışlarını gerçekleştirdi.

Gökyüzünde rengarenk görüntüler oluşturan sporcular, 3 kilometre mesafede belirlenen hedefe inmek için tüm hünerlerini sergiledi. Bazı sporcular ise rüzgârın azizliğine uğradı. Kalkış yapamayan sporcular da birkaç denemeden sonra kendilerini gökyüzüne bıraktı.

'YALOVA DOĞA SPORLARI MERKEZİ OLMAYA ADAY'

Yalova'nın hızla doğa ve havacılık sporları merkezine dönüşeceğini dile getiren Yalova Havacılık ve Spor Kulübü Başkanı Nuri Baş, "Beşinci kez Yalova Havacılık Festivali'ni düzenliyoruz. Festival kapsamında bir hedef yarışması da koyduk. Bu festivale birçok ilden katılım var. Amacımız Yalova'da ekstrem sporları ve doğa sporlarını yaymak. Bu amaçla düzenlediğimiz festivale her yıl talep de artıyor. Yalova doğa sporları merkezi olmaya aday bir il. Yüzde 63'ü orman olan ilimiz bu tip sporlar için çok elverişli. Yalova Havacılık ve Spor Kulübü olarak 7 tepede 7 nokta açtık. Diğer tepelerde de benzer organizasyonlar gerçekleştirerek, ilimizi tüm ülkeye tanıtmak istiyoruz" dedi.

Festivale, Yalova Valiliği ve Yalova Belediyesi de destek verdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA