11 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?

11 Kasım 2019 Tarihli ve 30945 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 50)

–– Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 51)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1768)

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1769)

–– İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1770)

–– 6/12/1982 Tarihli ve 8/5752 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1771)

–– Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1772)

–– Bazı Fakültelerin Kurulması, Bazı Yüksekokulların Kapatılmasına ve Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin Adının Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1773)

–– Isparta İli, Eğirdir İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1774)

–– Erzincan İli, Merkez İlçesi, Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların Erzincan Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1775)

–– Ceylanpınar-Akçakale İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Şanlıurfa İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1776)

–– Eskipazar İlçe Doğal Gaz Bağlantı Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Karabük İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1777)

–– Hopa İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Artvin ve Rize İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1778)

–– Korkuteli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Antalya ve Burdur İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1779)

–– Sabiha Gökçen Havalimanı Doğal Gaz Boru Hattı Deplase Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla İstanbul İli Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1780)

–– Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1781)

–– 154 kV Ödülalan-Tatarhöyük Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1782)

YÖNETMELİKLER

–– Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İleri Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11 Kasım 2019 Resmi Gazete Kararları!