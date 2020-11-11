11 Kasım 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı

11 Kasım 2020 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından bir hayli yoğun ilgi görüyor. 11 Kasım Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 11 Kasım TV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Hercai

03:00 Kırgın Çiçekler

05:30 Bir Zamanlar Çukurova

KANAL D YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

14:00 Gelinim Mutfakta

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Matrix

02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

04:15 Gelinim Mutfakta

STAR YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA

00:15 Menajerimi Ara

00:30 Jurassic Galaxy

02:00 Jurassic Galaxy

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Yeni Bir Ev

18:30 Star Haber

20:00 Parker

20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 3

22:30 Parker

SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA

06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:15 Kalp Atışı

13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:30 Alev Alev

02:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

FOX TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA

08.00 ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 DOSTUMUN DÜNYASI

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM



19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM

00.15 MUCİZE DOKTOR

03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

TV8 YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA

00:15 Kırmızı Oda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:30 Doya Doya Moda

03:15 Doya Doya Moda

04:30 8x805:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye 2020

14:15 Doya Doya Moda

20:00 Masterchef Türkiye 2020

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir