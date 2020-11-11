11 Kasım 2020 Çarşamba Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, Star Tv, Show Tv, yayın akışı
Tüm kanalların 11 Kasım Çarşamba günü için yayın akışları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziseverler için hazırladığımız bugünkü yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilir. İşte 11 Kasım 2020 Çarşamba Kanal D, ATV, Star TV, TV8, Show TV, ATV, FOX TV yayın akışı..
11 Kasım 2020 Çarşamba günü kanallarda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olacağı seyirciler tarafından bir hayli yoğun ilgi görüyor. 11 Kasım Çarşamba akşamı Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV yayın akışı nasıl? İşte 11 Kasım TV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Hercai
03:00 Kırgın Çiçekler
05:30 Bir Zamanlar Çukurova
KANAL D YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
14:00 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:45 Matrix
02:30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
04:15 Gelinim Mutfakta
STAR YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA
00:15 Menajerimi Ara
00:30 Jurassic Galaxy
02:00 Jurassic Galaxy
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:00 Erkenci Kuş
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Yeni Bir Ev
18:30 Star Haber
20:00 Parker
20:00 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:15 Yeni Nesil Ajan XXX 3
22:30 Parker
SHOW TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA
06:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
11:15 Kalp Atışı
13:45 Öykü Gürman ile Günün Yemeği
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:30 Alev Alev
02:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
04:45 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
FOX TV YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA
08.00 ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 DOSTUMUN DÜNYASI
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM
00.15 MUCİZE DOKTOR
03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
TV8 YAYIN AKIŞI 11 KASIM ÇARŞAMBA
00:15 Kırmızı Oda
00:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
03:15 Doya Doya Moda
04:30 8x805:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Masterchef Türkiye 2020
14:15 Doya Doya Moda
20:00 Masterchef Türkiye 2020
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir