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  3. 11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

11 Kasım 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...

11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı

Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor.  Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 KASIM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

12:10
Avustralya - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

12:15
Galatasaray
Basın Toplantısı
Smart Spor 2, Spor Smart 2

14:00
Güney Kore - BAE
2022 Dünya Kupasi Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV

14:00
Beşiktaş - Shkupi
Hazırlık Maçı
A Spor

15:00
Lübnan - İran
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

15:00
Vietnam - Japonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV

15:00
Kuzey Makedonya - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

16:00
Etiyopya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

16:00
Tanzanya - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

16:00
Uganda - Kenya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

17:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber

18:00
Çin - Umman
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

19:00
Benin - Madagaskar
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Kongo - Namibya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

19:00
Ruanda - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

20:00
Gürcistan - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

20:00
Rusya - Güney Kıbrıs
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

20:00
Azerbaycan - Lüksemburg
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport

20:00
Irak - Suriye
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV

20:00
Hırvatistan - Estonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

21:00
San Marino - İsrail
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

22:00
Güney Afrika - Zimbabve
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

22:00
Togo - Senegal
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube

22:00
İngiltere - Çekya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV

22:45
Almanya - Liechtenstein
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

22:45
İrlanda - Portekiz
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv

22:45
Malta - Hırvatistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok

22:45
Yunanistan - İspanya
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport

22:45
Romanya - İzlanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2, S Sport Plus

22:45
Fransa - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV

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