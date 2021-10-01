11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı
11 Kasım 2021 Perşembe günün oynanacak maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Maçlar hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler 11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırıyor. Maç programı haberimizde...
Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...
11 KASIM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
11 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
12:10
Avustralya - Suudi Arabistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
12:15
Galatasaray
Basın Toplantısı
Smart Spor 2, Spor Smart 2
14:00
Güney Kore - BAE
2022 Dünya Kupasi Eleme
Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV
14:00
Beşiktaş - Shkupi
Hazırlık Maçı
A Spor
15:00
Lübnan - İran
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
15:00
Vietnam - Japonya
2022 Dünya Kupasi Eleme
Bilyoner TV
15:00
Kuzey Makedonya - Ukrayna
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
16:00
Etiyopya - Gana
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
16:00
Tanzanya - Demokratik Kongo
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
16:00
Uganda - Kenya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
17:00
Milli Takım
Antrenman
TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber
18:00
Çin - Umman
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
19:00
Benin - Madagaskar
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Kongo - Namibya
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
19:00
Ruanda - Mali
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
20:00
Gürcistan - İsveç
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
20:00
Rusya - Güney Kıbrıs
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
20:00
Azerbaycan - Lüksemburg
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport, CBC Sport
20:00
Irak - Suriye
2022 Dünya Kupasi Eleme
Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV
20:00
Hırvatistan - Estonya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
21:00
San Marino - İsrail
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:00
Güney Afrika - Zimbabve
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
Togo - Senegal
2022 Dünya Kupasi Eleme
FIFA Youtube
22:00
İngiltere - Çekya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bilyoner TV
22:45
Almanya - Liechtenstein
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
22:45
İrlanda - Portekiz
2022 Dünya Kupasi Eleme
UEFA.tv
22:45
Malta - Hırvatistan
2022 Dünya Kupasi Eleme
Yayın Yok
22:45
Yunanistan - İspanya
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport Plus, S Sport
22:45
Romanya - İzlanda
2022 Dünya Kupasi Eleme
S Sport 2, S Sport Plus
22:45
Fransa - Ermenistan
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Bein Sports 2, Bilyoner TV