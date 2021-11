Tüm dünyada en çok sevilen spor dallarından biri olan futbol maçları ilgiyle takip ediliyor. Liglerin ve Avrupa kupalarının başlamasıyla heyecan artarak devam ediyor. Bu maçları takip etmek isteyen futbolseverler ise hangi maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu öğrenmek istiyor. Peki 11 Kasım 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programı...

11 KASIM 2021 PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR VAR, KİMİN MAÇI VAR, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

11 Kasım 2021 Perşembe günü oynanacak olan futbol maçlarının kanal ve saat bilgisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

12:10

Avustralya - Suudi Arabistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



12:15

Galatasaray

Basın Toplantısı

Smart Spor 2, Spor Smart 2



14:00

Güney Kore - BAE

2022 Dünya Kupasi Eleme

Smart Spor 2, Spor Smart 2, Bilyoner TV



14:00

Beşiktaş - Shkupi

Hazırlık Maçı

A Spor



15:00

Lübnan - İran

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



15:00

Vietnam - Japonya

2022 Dünya Kupasi Eleme

Bilyoner TV



15:00

Kuzey Makedonya - Ukrayna

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



16:00

Etiyopya - Gana

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



16:00

Tanzanya - Demokratik Kongo

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



16:00

Uganda - Kenya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



17:00

Milli Takım

Antrenman

TRT Spor, A Spor, beIN Sports Haber



18:00

Çin - Umman

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



19:00

Benin - Madagaskar

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Kongo - Namibya

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



19:00

Ruanda - Mali

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



20:00

Gürcistan - İsveç

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



20:00

Rusya - Güney Kıbrıs

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



20:00

Azerbaycan - Lüksemburg

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport, CBC Sport



20:00

Irak - Suriye

2022 Dünya Kupasi Eleme

Spor Smart, Smart Spor HD, Bilyoner TV



20:00

Hırvatistan - Estonya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



21:00

San Marino - İsrail

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



22:00

Güney Afrika - Zimbabve

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



22:00

Togo - Senegal

2022 Dünya Kupasi Eleme

FIFA Youtube



22:00

İngiltere - Çekya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bilyoner TV



22:45

Almanya - Liechtenstein

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



22:45

İrlanda - Portekiz

2022 Dünya Kupasi Eleme

UEFA.tv



22:45

Malta - Hırvatistan

2022 Dünya Kupasi Eleme

Yayın Yok



22:45

Yunanistan - İspanya

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport Plus, S Sport



22:45

Romanya - İzlanda

2022 Dünya Kupasi Eleme

S Sport 2, S Sport Plus



22:45

Fransa - Ermenistan

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Bein Sports 2, Bilyoner TV