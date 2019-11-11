11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü | 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü

Artık her güne özel bir anlam yüklenen dünyada 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü olarak geçiyor. 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü olarak da kutlanan bu günün detaylarını sizin için haberimizde paylaştık. Peki Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte bilmeniz gerekenler...

Kara Cuma ile ülkemizi iyice etkisi altına alan Dünya Bekarlar Günü de bir nevi kitleleri tüketmeye yönlendiren bir gün. Ancak bu günü bu sefer ne ABD ne de Avrupa icat etti. Bu kez icadın sahibi Çin! 11 Kasım Dünya Bekarlar Günü’nde bekarlar hedef alınıyor, birçok indirim yapılıyor böyle şirketler milyon dolarlık karlar ediniyor.

Bekarlar günü 1990’lı yıllarda Sevgililer Günü karşıtı olarak başlamış ve bekarların da kendi günlerini kutlayabilmesi için ortaya atılmıştı. Tarih de dört “yalnız 1’den oluşan 11/11 olarak belirlendi.

Ancak sanal satış devi Alibaba, bu tarihi 2009’da indirim günü olarak belirleyince, yavaş yavaş dev bir alışveriş çılgınlığına dönüştü.

Alibaba’ya göre Çinli tüketiciler 11 Kasım 2017’de internet alışverişine 25,3 milyar dolar harcadı.

ABD’li tüketiciler ise Kara Cuma’da 5 milyar, Siber Pazartesi’nde ise 6,6 milyar dolar harcadılar.

Amerikalılar, geçen yıl Şükran Günü ve Siber Pazartesi’ne kadar olan beş günlük sürede internet üzerinden ve normal alışverişlerde 19,6 milyar dolar harcadı.

Alışveriş çılgınlığı son birkaç yıldır Türkiye’yi de etkisi altına almış durumda.

Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı?

Dünya Bekarlar Günü ilk kez 1990 yılında Sevgililer Günü karşıtı bir gün olarak ortaya atılmış ve bekarların kendi günlerini kutlayabilmesi için çıkarılmıştı. Bekarlar Gününün 11/11 olarak belirlenmesinin ise Tarih de dört yalnız 1'den oluşan tarih olması nedeniyle Dünya Bekarlar Günü 11 Kasım tarihinde kutlanıyor.

Kapitalist sistemin devleri bu durumu çok uzun zaman geçmeden bir fırsata dönüştürmeyi başarmış olacak ki 2009 yılında sanal satış devi Alibaba 11/11 tarihini indirim günü olarak belirleyince olay dev bir alışveriş çılgınlığına dönüşmüş. Amerika'da Black Friday, Siber Pazartesi gibi indirim günlerini gölgede bırakan Dünya Bekarlar Günü 2017 yılında elde edilen 25,8 milyar dolar ile rekor kırdı. Bu rakamın bu yıl rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Zira 2009 yılında alışveriş çılgınlığına dönen Dünya Bekarlar Gününün bu yıl 10. yılı olması

11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü

Dünyada 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü olarak geçiyor. 11 Kasım Dünya Yalnızlar Günü olarak da kutlanan bu günün detaylarını sizin için haberimizde paylaştık. Peki Bekarlar Günü ne zaman ortaya çıktı? İşte bilmeniz gerekenler...

Siber güvenlik uzmanları, Asya ülkelerinde Bekarlar Günü olarak anılan 11 Kasım'ın aktif satış döneminde e-ticaretle ilgili sahtekarlıklarda büyük bir artış olduğunu bildirdi.Bekarlar Günü Çin kökenli olsa da artık tüm dünyadaki e-pazaryeri kullanıcılarını ilgilendiriyor. Global Asya platformlarındaki yılbaşı dönemi öncesi promosyonlar ve indirimler uluslararası düzeyde ilgiyle karşılanıyor ve dolandırıcılar da artık kullanıcıları farklı dillerde hedef alıyorlar.

Araştırmacılar, 2018 yılındaki büyük Bekarlar Günü indirimlerinden önce finansal kimlik avı saldırılarında büyük bir artış tespit etti. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi, Ekim ayındaki finansal kimlik avı saldırılarının ortalama sayısı günde 350.000 civarında oldu. Ardından, 11 Kasım 2018 tarihinden birkaç gün önce, saldırıların sayısı büyük artış göstererek 950.000'i geçti. Araştırmacılar şu anda da benzer spam ve kimlik avı saldırıları yapıldığını gözlemliyor ve herkesi alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bunun yanı sıra, araştırmacılar mobil uygulamalarda popüler e-ticaret platformları gibi görünmeye çalışan bazı tehditler de buldu. Bekarlar Günü'nde özel teklifler sunan mağazaların sayısı her zaman yüksek oluyor. 2019 yılında, Asya pazaryerleri gibi görünmeye çalışan online mağazaların oranı %83 oldu. Bu oran 2018 yılında %93'e ulaşmıştı.

11 Kasım Bekarlar Günü için gelen tehlikeye dikkat!

Kaspersky'de güvenlik araştırmacısı olarak görev yapan Andrey Kostin, "İndirim ve promosyonların kullanıcılara duyurulduğu Bekarlar Günü alışveriş yapmak için en ideal zaman olsa da bu tarih spam ve kimlik avı yapanların da en yoğun çalıştıkları zaman. Dolandırıcılar bu dönemde çok daha aktif oluyorlar. Harika indirimler ve sınırlı süre için yapılan tekliflerin peşindeki tüketiciler dikkati elden bırakıyorlar ve kimlik avı için kullanılan bir web sitesini gerçek bir web sitesinden ayırma olasılıkları azalıyor. Ancak, bu tür tehlikeler en iyi teklifleri bulma arayışına engel olmamalı. Temel siber güvenlik kurallarına uydukları sürece tüketicilerin endişelenmeleri gereken bir şey yok. Yılın en iyi tekliflerini bulma konusunda herkese bol şans diliyorum." dedi.

11 Kasım'ın spam ve kimlik avı ile bozulmaması için şu basit öneriyi uygulayın:

E-posta aracılığıyla harika bir teklif veya indirim alırsanız, gömülü bağlantıyı mutlaka inceleyin, bazen görünen bağlantı yönlendirilen adresten farklı olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi web sitesi aracılığıyla doğrudan erişin;

Sadece resmi pazaryerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin. Adres satıcının resmi adresinden farklıysa, yönlendirildiğiniz sitedeki teklifin gerçek olup olmadığını resmi web sayfasında arayarak kontrol edin;

Davranış tabanlı kimlik avı teknolojilerinden yararlanan ve kimlik avı amaçlı sayfalara girmeye çalıştığınızda sizi bilgilendiren, sağlam bir güvenlik çözümü kullanın;

Aynı parolayı birden fazla web sitesi veya hizmet için kullanmayın çünkü biri çalındığında diğer tüm hesaplarınız risklere açık hale gelir. Hatırlamak için zorlanmadan güçlü ve ele geçirilemeyen parolalar oluşturmak için parola yöneticilerini kullanın.