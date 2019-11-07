11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedir? 11 Kasım neden önemli?

11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak her yıl kutlanacağı müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Herkes merakla Milli ağaçlandırma Günü ne demek? 11 Kasım neden önemli sorularının cevabını arıyor. İşte merak edilenler haberimizde...

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ NE DEMEK? 11 KASIM'DA NE OLACAK?

Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, Türkiye'nin 78 milyon hektarlık alanıyla, ekolojik bakımdan zengin bir çeşitliliğe sahip olduğunu belirtti.

Bu zenginlik içerisinde ormanların tür ve kompozisyon olarak önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Erdoğan, genelgeye şöyle devam etti:

"Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde, havanın, suyun, toprağın ve bunların oluşturduğu güzelliklerimizin korunması gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak hep gündemimizde yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin orman sahasını ve ağaç servetini çoğaltmak, erozyon kontrolünü teşvik ederek toprak, su ve bitki arasında bozulan dengeyi yeniden oluşturmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevre değerlerini korumak, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak, toplumun çevreye olan duyarlılığına katkı sağlamak maksadıyla; 11 Kasım günü saat 11.11'de Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında, tüm yurtta eş zamanlı olarak fidan dikme etkinliği tertiplenecektir."

Bir fidan bağışı ne kadar? Fidan nasıl bağışlanır? Fidan seferberliği katılım

3 SAAT İÇİNDE 11 MİLYON FİDAN

Söz konusu etkinliğe ilişkin bilgelerin Tarım ve Orman Bakanlığının internet adresinde yer aldığını bildiren Erdoğan, "81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını ve dünya rekorunu hedefleyen bu etkinliğe, 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın gönüllü olarak her türlü desteği vereceğine inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

11 KASIM "MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ" OLARAK KUTLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak ilan ederek, şunları kaydetti:

"Ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olan ormanlarımızı korumak, sürdürülebilir şekilde yönetmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak amacıyla; milletimizin de desteği ile her yıl 11 Kasım gününün 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak kutlanması uygun görülmüştür.

Yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliği kapsamında tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim."

"AĞAÇ DİKME BAYRAMI" NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım'ı 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan etti

Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız." ifadelerine yer vermişti.

"ÇAĞRIMIZA YANIT VERDİĞİNİZ İÇİN ÇOK MUTLU OLDUK"

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı üzerine hesabında sabitlediği paylaşımında, Türk bayrağı, ağaç ve gücü simgeleyen emoji ile "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız." sözleriyle desteğinden dolayı teşekkür etti.

BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR? FİDAN NASIL BAĞIŞLANIR? FİDAN SEFERBERLİĞİ KATILIM

Sosyal medyada çığ gibi büyüyen Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası, günün en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destek verdiği Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyası, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan kampanyasına dair tüm merak edilenler...

"Geleceğe Nefes" seferberliği başladı. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan toprakla buluşuyor. Vatandaşlar, online site üzerinden sanal olarak fidan sahipleniyor ve sahiplenilen fidanlar farklı lokasyonlarda törenle toprağa kavuşuyor.

Toplamda 11 milyon fidan hedeflenen kampanyada şu ana kadar sahiplenilen fidan sayısı 8 milyona yaklaştı. Fidan sahiplenmek isteyen vatandaşların "gelecegenefes.com" internet adresi üzerinden gerekli bilgileri girerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

GELECEĞE NEFES NASIL KATILINIR?

Geleceğe Nefes Kampanyası başvuruları "gelecegenefes.com" adresi üzerinden yapılacak.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır. 1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

BİR FİDAN BAĞIŞI NE KADAR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.



1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.



E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.

FİDAN SAHİPLENMEK ÜCRETLİ Mİ?

Daha yeşil bir Türkiye için, 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoruna koşuyoruz.



1 Kasım 2019 Saat 11:11’de 81 ilde



Haydi Türkiye, Fidan Dikmeye!



'FİDAN SAHİPLEN' sekmesine tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz 5 fidan dikimi yapılıyor.

ORMAN BAKANLIĞI 11 MİLYON FİDAN BAŞVURU ÖNEMİ NEDİR?

Bakanlık olarak OSB'lerin ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya başlatacaklarını bildiren Bakan Musafa Varank, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız 11 Kasım'da, tüm yurt genelinde 11 milyon fidanı toprakla buluşturmak adına oldukça heyecan verici bir işe imza atacak. Biz de Bakanlık olarak bu işin bir paydaşıyız. Geleceğe nefes olmak adına, kampanyaya organize sanayi bölgelerimiz ve sanayi sitelerimizle destek vereceğiz. Talimat verdim, ülkemizde planlı sanayiles¸menin en o¨nemli arac¸larından olan OSB'lerimiz konuya özel bir duyarlılık go¨sterecek. Fabrikaların bulunduğu ortak alanlar, çevre koruma bantları inşallah agˆac¸larla donatılacak, yemyeşil OSB'lerimiz olacak. Gelin sizler de bu kampanyanın bir parçası olun. Hep beraber Türkiye'yi ağaçlarla donatalım."

FİDAN BAĞIŞI NEDEN ÖNEMLİDİR?

?Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek ve toplumda çevre konusunda farkındalığı artırmak maksadıyla;

Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız.

11 Kasım’da, İzmir Karbağlar Tırazlı’da çıkan orman yangını neticesinde zarar gören alanlarla birlikte Muğla Dalaman’daki yanan ormanlık alanlar başta olmak üzere, 2019 yılı içerisinde orman yangınları neticesinde zarar gören ormanlık alanlarda da ilk fidanlar toprakla buluşturulacak.

Yapılacak ağaçlandırma etkinliği ile bir taraftan 7’den 77’ye toplumun bütün kesimlerinin toprakla buluşması hedeflenirken, diğer taraftan da son yıllarda ülke genelinde yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarını Dünya’ya duyurmak, dikkatleri Ülkemizin bu konuda yürüttüğü başarılı çalışmalara çekmek hedeflenmektedir.

Etkinlik, yanan alanlarla birlikte, köy okulları ve köy yolları başta olmak üzere okul bahçelerinden yol kenarlarına, kamusal alanlardan bozuk orman alanlarına, askeri birliklerden ibadethane ve sağlık ocağı bahçelerine kadar kısaca ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün potansiyel alanlarda gerçekleştirilecektir.

Aynı anda tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek; yeşilin her tonuyla toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir.